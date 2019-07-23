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В Беларуси планируют изменить закон «О туризме». Выиграют ли туристы и подорожают ли туры?
24.07.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сейчас для белорусского турбизнеса не просто горячая пора, а еще и время горячих обсуждений будущего закона «О туризме». В новой редакции предлагается создать финансовые гарантии. Сделать это захотели после громкой истории с российским туроператором «Натали Турс». Когда он аннулировал туры, возвращать деньги за них нашим туристам пришлось отечественным компаниям.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
С одной стороны, фингарантии должны защитить туриста от ситуаций, когда по каким-то причинам туроператор не может обеспечить ему поездку. С другой, говорят туроператоры, — они не готовы платить столько, сколько определяет проект закона и в таком виде, как предлагают. О чем спорят турбизнес и чиновники?
Разработчики проекта закона хотят защитить туриста
До 28 июля на форуме
Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма, объясняет, что, по сути, этот закон в первую очередь должен защитить права потребителей. Чтобы в случае чрезвычайной ситуации, когда турфирма не может обеспечить туристу поездку, были какие-то финансовые гарантии и человеку покрыли его расходы.
Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
О том, что такое нововведение планируется, было известно еще в конце прошлого года после скандальной истории с российским туроператором «Натали Турс». Тогда компания заявила, что
Компания «Натали Турс» в Беларуси сотрудничала со многими турагентствами. В основном туры продавались в Испанию, ОАЭ, Грецию, Чехию и Россию. И по белорусскому законодательству, перед туристом отвечал тот, кто заключил договор. То есть с туристами должна была рассчитываться не компания «Натали Турс», а белорусские турфирмы, которые продали туры этого туроператора.
После этой ситуации в Беларуси и подняли вопрос о разграничении ответственности туроператоров и турагентов.
— Туроператор ни за что не отвечает, все претензии — к турагенту. А турагент может отвечать только по своей марже. Он же не создает турпродукт. Он не продает блоки билетов, не заказывает гостиницу. Он продает готовый туристический продукт и получает свою маржу за продажу. А все претензии сейчас к нему. Самое главное — разграничить ответственность туроператора и турагента. […] Если мы сейчас разработаем закон с механизмом защиты, то на территории Беларуси иностранная туристическая компания сможет работать, будучи только резидентом страны и по нашим законам, —
Фото: Reuters
В Беларуси 1482 организации, которые занимаются туристической деятельностью. Из них 281 компания — туроператоры (компании, которые формируют тур, включая перелет, трансферы и проживание). 425 компаний работают и как туроператоры, и как турагенты. 776 компания — только турагенты (просто тур продают).
По словам Виталия Грицевича в новой редакции закона роль туроператоров и турагентов разграничили. Турфирмы должны будут в договорах прописывать, кто является туроператором путевки.
— Мы хотим сделать так, чтобы клиент четко знал, каким туроператором сформирован этот тур, и если есть проблема с перелетом или гостиницей, мог сразу к нему и обратиться. Это просто ускорит процесс решения проблемы, — говорит Виталий Грицевич.
Фото: Reuters
Проект закона предполагает и финансовые гарантии туроператоров. Есть три варианта, как они могут быть обеспечены. Во-первых, это могут быть банковские гарантии, во-вторых, страхование гражданской ответственности и, в-третьих, фонд персональной ответственности. Обеспечить это все должны туроператоры, а не турагенты. Для туроператоров моменты с фингарантиями — самые спорные в проекте закона.
Турбизнес считает, что из-за нововведений туры подорожают
Туроператоры объясняют, что варианты с банковскими гарантиями и страхованием гражданской ответственности — практически неработающие. До этого такие механизмы у нас в туризме не использовались.
Руслан Сегенюк, директор туроператора «Тайм Вояж», говорит, что банки считают туристический бизнес высокорискованным и назначают ежегодные платежи в 10% от оборота. Такие суммы для большинства фирм неподъемные.
— Банки не отказываются нас страховать, но суммы там просто нереальные. Да, если у турфирмы есть недвижимость, ее можно отдать в залог, тогда процент оплаты снижается, но недвижимость есть у единичных компаний.
Фото: Reuters
По поводу страхования гражданской ответственности Руслан Сегенюк говорит, что это возможно и подъемно, но не в виде страхования бизнеса, а в качестве вмененного или добровольного страхования каждого туристического пакета.
То есть турист, покупая тур, может заплатить еще какую-то небольшую сумму, страхуя риски. По словам представителя турбизнеса, похожая схема с небольшими отчислениями с каждого тура работает в Польше. И в этом случае страховка у нас покрывала бы все риски и при любых обстоятельствах: сломался самолет, не заселили в отель и так далее.
В Министерстве спорта и туризма не понимают, почему турист должен оплачивать риски туроператора.
— Это обязанность туроператора сделать так, чтобы их турпродукт был безопасным и гарантированным. Я не вижу никакой логики в том, чтобы взваливать на плечи обычного туриста обязанность страховать что-то, чем он хочет воспользоваться, — говорит Виталий Грицевич.
Фото: Reuters
Со своей стороны, представители турбизнеса объясняют, что в любом случае их расходы на фингарантии придется покрывать туристам. И если в случае со страхованием каждого отдельного тура это будет явно или по желанию клиента, то в других случаях — скрыто. В итоге стоимость тура вырастет, так как она будет включать прямые расходы на фингарантии и налоги на эти суммы, прочие риски. В некоторых фирмах даже говорят, что туры могут подорожать на 5−15%.
В Минспорта и туризма же отмечают, что если турбизнес резко взвинтит цены на туры, им будет заниматься Министерство антимонопольного регулирования.
— Два варианта с банковскими гарантиями и страхованием гражданской ответственности в том виде, в котором это предлагается проектом закона, практически неработающие. Ими смогут пользоваться только крупные компании с иностранным капиталом, и это неминуемо приведет к монополизации рынка, увеличению расходов турфирм, банкротствам, сокращению экспорта услуг. Количество турфирм может сократиться, особенно это актуально для регионов, произойдет сокращения рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. Белорусский туристический продукт станет неконкурентоспособным по сравнению с онлайн-системами бронирования и иностранными операторами. Клиент, голосуя рублем, будет покупать туры напрямую в Украине, Литве, Польше, — говорит Руслан Сегенюк.
В Минспорта и туризма же уверены, что страхование гражданской ответственности — хороший инструмент. И по их словам, если эта норма закона будет принята, то страховщики готовы создать предложение.
— Если закон примут в такой редакции, то есть год на переходный период, и за этот год уже может быть разработан страховой продукт, — говорит Виталий Грицевич.
Зачем предлагают создать денежный фонд?
Еще один вариант фингарантий, который предлагают, — создание фонда. Предполагается, что туроператоры создадут какой-то союз или ассоциацию и ежегодно будут туда отчислять деньги. Если компания занимается выездным туризмом, например, формирует и продает туры в Турцию и Египет, то платит в фонд не менее 1% от оборота. Если фирма работает с иностранцами и занимается въездным туризмом, то не менее 0,2% от выручки. При этом союз или ассоциация имеет право увеличить сумму взноса в фонд до 7% от выручки.
Фото: Reuters
— Белорусский турбизнес живет при выручке в год — 3−5%. И 1% от оборота — это треть прибыли. Цифры явно взяты с потолка, а механизм реализации фонда, выплат, взносов, возвратов, ответственности детально не прописан, но нас уже просят согласиться с котом в мешке. За 25 лет все громкие банкротства, происходившие на рынке, — это мошенничество. По ним заведены уголовные дела, и они никоим образом не попадают под действие ни одного из представленных в проекте закона инструментов защиты, — говорит Руслан Сегенюк.
В Минспорта и туризма подчеркивают, что если закон примут, то туроператоры сами вправе решить вопрос фингарантий. Если вариант с фондом им не подходит, то есть еще варианты с банковскими гарантиями и страхованием. При этом предложение по поводу отчислений в фонд не менее 1% от оборота — только идея.
— Это предложение, которое мы создали на основании цифр. Но этот момент обсуждаем. Если общественные объединения дадут выкладку, что нужно отчислять меньше, мы готовы это принять, — говорит Виталий Грицевич.
Фото: Reuters
По его словам, если деньги по итогу года из фонда не будут использованы, то в следующем году туроператорам ничего отчислять не придется.
— Мы не собираемся каждый год увеличивать этот фонд, потому что это вымывание оборотки из туркомпании. По итогам года все члены туристической ассоциации или союза могут собраться и решить ничего в будущем году в фонд не вносить, так как фингарантий достаточно.
Турагенты обеспокоены, что закон их проблем не решит
Елена Кудлакова, директор турагентства «А», вспоминает ситуацию с «Натали Турс», когда они продавали их туры и в итоге за свои деньги проплачивали туристам
— После истории с «Натали Турс» мы подняли два основных вопроса: защита потребителей и добросовестных турагентов. Если рассматривать вопрос защиты агентов, то мы видим ее в разграничении ответственности между турагентами и туроператорами. Сегодня мы получаем по турам 6−10% комиссии, а с учетом скидок и демпинга в районе 5−7%, но при этом несем за тур 100%-ную ответственность. Мы не против ответственности, если ошибка была допущена с нашей стороны. Но если турагент все сделал верно, а в ходе тура забронированные услуги не были оказаны или они были некачественными, то тут должна наступать ответственность туроператора.
По словам Елены, в законопроекте есть момент о солидарной ответственности туроператора и турагента перед туристом, и это в корне ситуацию не меняет.
Фото: Reuters
— С одной стороны, благодаря долгим переговорам нам удалось добиться взаимопонимания с Министерством спорта и туризма, и в законопроект внесли пункт, где указано, что за неоказание или ненадлежащее оказание туруслуг ответственность несет туроператор. С другой — этот пункт немного противоречит принципам солидарной ответственности, о которой тоже говорится в законопроекте. Как будут работать вместе эти два пункта на практике, пока неясно.
Елена Кудлакова также пока не понимает, как будут работать фингарантии.
— Если вернуться к механизмам защиты потребителей, которые нам предложили в законопроекте, то мое мнение, что они частично скопированы с российских. Как показал опыт, они работают крайне плохо. В России из таких фондов туристы получают только 4−5% от стоимости тура, что крайне мало. К тому же суммы взносов в этот фонд, указанные в законопроекте, огромные и явно приведут к существенному увеличению стоимости туров.
Со своей стороны, Виталий Грицевич говорит, что министерство постарается учесть недоработки и недостатки законодательств других стран и сделать так, чтобы туристы могли получить из фонда в Беларуси полную компенсацию расходов на тур.
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Сейчас для белорусского турбизнеса не просто горячая пора, а еще и время горячих обсуждений будущего закона «О туризме». В новой редакции предлагается создать...
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