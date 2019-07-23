В Беларуси планируют изменить закон «О туризме». Выиграют ли туристы и подорожают ли туры?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас для белорусского турбизнеса не просто горячая пора, а еще и время горячих обсуждений будущего закона «О туризме». В новой редакции предлагается создать финансовые гарантии. Сделать это захотели после громкой истории с российским туроператором «Натали Турс». Когда он аннулировал туры, возвращать деньги за них нашим туристам пришлось отечественным компаниям.





Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

С одной стороны, фингарантии должны защитить туриста от ситуаций, когда по каким-то причинам туроператор не может обеспечить ему поездку. С другой, говорят туроператоры, — они не готовы платить столько, сколько определяет проект закона и в таком виде, как предлагают. О чем спорят турбизнес и чиновники?

Разработчики проекта закона хотят защитить туриста

До 28 июля на форуме Национального правового интернет-портала идет общественное обсуждение проекта закона «О туризме». Его разработчик — Министерство спорта и туризма.

Виталий Грицевич, заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма, объясняет, что, по сути, этот закон в первую очередь должен защитить права потребителей. Чтобы в случае чрезвычайной ситуации, когда турфирма не может обеспечить туристу поездку, были какие-то финансовые гарантии и человеку покрыли его расходы.





Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

О том, что такое нововведение планируется, было известно еще в конце прошлого года после скандальной истории с российским туроператором «Натали Турс». Тогда компания заявила, что аннулирует все подтвержденные туры с 4 июля по 30 сентября 2018 года. Сообщалось, что ситуация затронула около 400 белорусов, купивших туры, и 89 человек, которые на момент произошедшего находились на курортах. По подсчетам Минспорта и туризма, речь шла о 700−800 тысячах евро, на которые «попали» белорусы.

Компания «Натали Турс» в Беларуси сотрудничала со многими турагентствами. В основном туры продавались в Испанию, ОАЭ, Грецию, Чехию и Россию. И по белорусскому законодательству, перед туристом отвечал тот, кто заключил договор. То есть с туристами должна была рассчитываться не компания «Натали Турс», а белорусские турфирмы, которые продали туры этого туроператора.

После этой ситуации в Беларуси и подняли вопрос о разграничении ответственности туроператоров и турагентов.

— Туроператор ни за что не отвечает, все претензии — к турагенту. А турагент может отвечать только по своей марже. Он же не создает турпродукт. Он не продает блоки билетов, не заказывает гостиницу. Он продает готовый туристический продукт и получает свою маржу за продажу. А все претензии сейчас к нему. Самое главное — разграничить ответственность туроператора и турагента. […] Если мы сейчас разработаем закон с механизмом защиты, то на территории Беларуси иностранная туристическая компания сможет работать, будучи только резидентом страны и по нашим законам, — отмечал в декабре 2018 года заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.





Фото: Reuters

В Беларуси 1482 организации, которые занимаются туристической деятельностью. Из них 281 компания — туроператоры (компании, которые формируют тур, включая перелет, трансферы и проживание). 425 компаний работают и как туроператоры, и как турагенты. 776 компания — только турагенты (просто тур продают).

По словам Виталия Грицевича в новой редакции закона роль туроператоров и турагентов разграничили. Турфирмы должны будут в договорах прописывать, кто является туроператором путевки.

— Мы хотим сделать так, чтобы клиент четко знал, каким туроператором сформирован этот тур, и если есть проблема с перелетом или гостиницей, мог сразу к нему и обратиться. Это просто ускорит процесс решения проблемы, — говорит Виталий Грицевич.





Фото: Reuters

Проект закона предполагает и финансовые гарантии туроператоров. Есть три варианта, как они могут быть обеспечены. Во-первых, это могут быть банковские гарантии, во-вторых, страхование гражданской ответственности и, в-третьих, фонд персональной ответственности. Обеспечить это все должны туроператоры, а не турагенты. Для туроператоров моменты с фингарантиями — самые спорные в проекте закона.

Турбизнес считает, что из-за нововведений туры подорожают

Туроператоры объясняют, что варианты с банковскими гарантиями и страхованием гражданской ответственности — практически неработающие. До этого такие механизмы у нас в туризме не использовались.

Руслан Сегенюк, директор туроператора «Тайм Вояж», говорит, что банки считают туристический бизнес высокорискованным и назначают ежегодные платежи в 10% от оборота. Такие суммы для большинства фирм неподъемные.

— Банки не отказываются нас страховать, но суммы там просто нереальные. Да, если у турфирмы есть недвижимость, ее можно отдать в залог, тогда процент оплаты снижается, но недвижимость есть у единичных компаний.





Фото: Reuters

По поводу страхования гражданской ответственности Руслан Сегенюк говорит, что это возможно и подъемно, но не в виде страхования бизнеса, а в качестве вмененного или добровольного страхования каждого туристического пакета.

То есть турист, покупая тур, может заплатить еще какую-то небольшую сумму, страхуя риски. По словам представителя турбизнеса, похожая схема с небольшими отчислениями с каждого тура работает в Польше. И в этом случае страховка у нас покрывала бы все риски и при любых обстоятельствах: сломался самолет, не заселили в отель и так далее.

В Министерстве спорта и туризма не понимают, почему турист должен оплачивать риски туроператора.

— Это обязанность туроператора сделать так, чтобы их турпродукт был безопасным и гарантированным. Я не вижу никакой логики в том, чтобы взваливать на плечи обычного туриста обязанность страховать что-то, чем он хочет воспользоваться, — говорит Виталий Грицевич.





Фото: Reuters

Со своей стороны, представители турбизнеса объясняют, что в любом случае их расходы на фингарантии придется покрывать туристам. И если в случае со страхованием каждого отдельного тура это будет явно или по желанию клиента, то в других случаях — скрыто. В итоге стоимость тура вырастет, так как она будет включать прямые расходы на фингарантии и налоги на эти суммы, прочие риски. В некоторых фирмах даже говорят, что туры могут подорожать на 5−15%.

В Минспорта и туризма же отмечают, что если турбизнес резко взвинтит цены на туры, им будет заниматься Министерство антимонопольного регулирования.

— Два варианта с банковскими гарантиями и страхованием гражданской ответственности в том виде, в котором это предлагается проектом закона, практически неработающие. Ими смогут пользоваться только крупные компании с иностранным капиталом, и это неминуемо приведет к монополизации рынка, увеличению расходов турфирм, банкротствам, сокращению экспорта услуг. Количество турфирм может сократиться, особенно это актуально для регионов, произойдет сокращения рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. Белорусский туристический продукт станет неконкурентоспособным по сравнению с онлайн-системами бронирования и иностранными операторами. Клиент, голосуя рублем, будет покупать туры напрямую в Украине, Литве, Польше, — говорит Руслан Сегенюк.

В Минспорта и туризма же уверены, что страхование гражданской ответственности — хороший инструмент. И по их словам, если эта норма закона будет принята, то страховщики готовы создать предложение.

— Если закон примут в такой редакции, то есть год на переходный период, и за этот год уже может быть разработан страховой продукт, — говорит Виталий Грицевич.

Зачем предлагают создать денежный фонд?

Еще один вариант фингарантий, который предлагают, — создание фонда. Предполагается, что туроператоры создадут какой-то союз или ассоциацию и ежегодно будут туда отчислять деньги. Если компания занимается выездным туризмом, например, формирует и продает туры в Турцию и Египет, то платит в фонд не менее 1% от оборота. Если фирма работает с иностранцами и занимается въездным туризмом, то не менее 0,2% от выручки. При этом союз или ассоциация имеет право увеличить сумму взноса в фонд до 7% от выручки.





Фото: Reuters

— Белорусский турбизнес живет при выручке в год — 3−5%. И 1% от оборота — это треть прибыли. Цифры явно взяты с потолка, а механизм реализации фонда, выплат, взносов, возвратов, ответственности детально не прописан, но нас уже просят согласиться с котом в мешке. За 25 лет все громкие банкротства, происходившие на рынке, — это мошенничество. По ним заведены уголовные дела, и они никоим образом не попадают под действие ни одного из представленных в проекте закона инструментов защиты, — говорит Руслан Сегенюк.

В Минспорта и туризма подчеркивают, что если закон примут, то туроператоры сами вправе решить вопрос фингарантий. Если вариант с фондом им не подходит, то есть еще варианты с банковскими гарантиями и страхованием. При этом предложение по поводу отчислений в фонд не менее 1% от оборота — только идея.

— Это предложение, которое мы создали на основании цифр. Но этот момент обсуждаем. Если общественные объединения дадут выкладку, что нужно отчислять меньше, мы готовы это принять, — говорит Виталий Грицевич.





Фото: Reuters

По его словам, если деньги по итогу года из фонда не будут использованы, то в следующем году туроператорам ничего отчислять не придется.

— Мы не собираемся каждый год увеличивать этот фонд, потому что это вымывание оборотки из туркомпании. По итогам года все члены туристической ассоциации или союза могут собраться и решить ничего в будущем году в фонд не вносить, так как фингарантий достаточно.

Турагенты обеспокоены, что закон их проблем не решит

Елена Кудлакова, директор турагентства «А», вспоминает ситуацию с «Натали Турс», когда они продавали их туры и в итоге за свои деньги проплачивали туристам отдых . На сегодня никто ничего со стороны «Натали Турс» их фирме не вернул.

— После истории с «Натали Турс» мы подняли два основных вопроса: защита потребителей и добросовестных турагентов. Если рассматривать вопрос защиты агентов, то мы видим ее в разграничении ответственности между турагентами и туроператорами. Сегодня мы получаем по турам 6−10% комиссии, а с учетом скидок и демпинга в районе 5−7%, но при этом несем за тур 100%-ную ответственность. Мы не против ответственности, если ошибка была допущена с нашей стороны. Но если турагент все сделал верно, а в ходе тура забронированные услуги не были оказаны или они были некачественными, то тут должна наступать ответственность туроператора.

По словам Елены, в законопроекте есть момент о солидарной ответственности туроператора и турагента перед туристом, и это в корне ситуацию не меняет.





Фото: Reuters

— С одной стороны, благодаря долгим переговорам нам удалось добиться взаимопонимания с Министерством спорта и туризма, и в законопроект внесли пункт, где указано, что за неоказание или ненадлежащее оказание туруслуг ответственность несет туроператор. С другой — этот пункт немного противоречит принципам солидарной ответственности, о которой тоже говорится в законопроекте. Как будут работать вместе эти два пункта на практике, пока неясно.

Елена Кудлакова также пока не понимает, как будут работать фингарантии.

— Если вернуться к механизмам защиты потребителей, которые нам предложили в законопроекте, то мое мнение, что они частично скопированы с российских. Как показал опыт, они работают крайне плохо. В России из таких фондов туристы получают только 4−5% от стоимости тура, что крайне мало. К тому же суммы взносов в этот фонд, указанные в законопроекте, огромные и явно приведут к существенному увеличению стоимости туров.

Со своей стороны, Виталий Грицевич говорит, что министерство постарается учесть недоработки и недостатки законодательств других стран и сделать так, чтобы туристы могли получить из фонда в Беларуси полную компенсацию расходов на тур.