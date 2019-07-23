|
В Беларуси повышают пособия на детей до 3 лет
24.07.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка составит 376,11 рубля, на второго и последующих детей — 429,84 рубля.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com
На ребенка-инвалида до 3 лет выплаты вырастут до 483,57 рубля в месяц.
В последний раз пособия на детей до трех лет
Рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за предшествующий квартал. Если она падает или не изменяется, то размер пособия остается на прежнем уровне, а если растет, то следом поднимают и пособия.
Средняя зарплата в первом квартале составила 1011 рублей, а во втором — 1 074,6 рубля.
Напомним, в июне 2017 года в Беларуси
С 1 августа также
Напомним, власти
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 августа вырастут пособия на детей до 3 лет. Рост выплат составит от 13,65 до 17,55 рубля в зависимости от вида пособия. Так, пособие на первого ребенка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)