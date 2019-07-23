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Брестская область присоединилась к республиканскому проекту "Молодежь - за урожай!"
24.07.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На полях всех регионов области организовано чествование молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов и вымпелов. Родителям ребят направлены благодарственные письма за достойное воспитание сыновей и дочерей, привитие им любви к труду на родной земле.
Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.
Сегодня свою «1000» уже преодолел водитель ОАО «Макарово-Агро» из Каменецкого района Лаущенко Денис, с чем его поздравил Первый секретарь Брестского областного комитета Общественного бъединения «Белорусский республиканский союз молодежи» - Сегенюк Юрий Сергеевич. Денису, не смотря на юный возраст и небольшой стаж работы, на сегодняшний момент удалось перевезти уже 1214 тон зерна, обогнав более опытных коллег. Также помимо работы Денис активно участвует в мероприятиях союза молодежи.
Традиционно данный проект реализуется во всех регионах страны в период уборочной кампании. Он направлен на популяризацию крестьянского труда и аграрных профессий. Отрадно, что тон уборочной своей добросовестной работой задают молодые ребята, которые каждый год плечом к плечу наравне с опытными механизаторами и водителями трудятся на белорусских полях.
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На полях всех регионов области организовано чествование молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов и вымпелов. Родителям ребят...
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