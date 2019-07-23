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В Кобринском районе молодой человек украл 4800 рублей у пожилой пары

24.07.2019 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница деревни Лука, 1935 года рождения, затеяла генеральную уборку. Прибираясь в одной из комнат, она не обнаружила накопленную ею с мужем крупную сумму денег. На ее вопрос супруг ответил, что деньги не перекладывал и не тратил.

В Кобринском районе молодой человек украл 4800 рублей у пожилой пары

Пенсионерка обратилась с заявлением в милицию. В тот же день сотрудники ОУР Кобринского РОВД установили, что к добродушной семейной паре в течение нескольких месяцев заходил нигде не работающий односельчанин, 2001 года рождения.

Юноша по-соседски просил то соль, то различные крупы, порой пил чай с хозяевами дома. В один из таких визитов он увидел, как мужчина пересчитывает деньги.

С того времени молодой человек стал частым гостем в этом доме, а уходя домой, забирал с собой несколько купюр.

В момент задержания у жителя района от украденного осталась лишь малая часть, остальное успел потратить на вещи и технику для себя. В данный момент подозреваемый находится в ИВС. По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Старший инспектор ГИОС УВД
Анна Иващенко.

 
 
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  Жительница деревни Лука, 1935 года рождения, затеяла генеральную уборку. Прибираясь в одной из комнат, она не обнаружила накопленную ею с мужем крупную сумму денег....
 
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