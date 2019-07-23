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Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в новом учебном году

24.07.2019 19:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в новом учебном году
Фото из открытых источников

В Минске приступили к активной работе по подготовке торговли к школьному сезону. По прогнозу, в наступающем учебном году количество учащихся средних школ Минска составит почти 200 тыс. человек, из них 23,5 тыс. первоклассников, пишет БЕЛТА.

Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в новом учебном году Чтобы костюмчик сидел. В чем ученикам можно ходить в школу?

Как сообщила начальник отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Жанна ЗОТКИНА, столичная торговля готова обеспечить потребность в товарах как жителей города, так и гостей. Всего в продаже расширенного ассортимента товаров для школы будут задействованы более 400 объектов. Это универмаги, сети супермаркетов для детей.

По словам специалиста, во всех универмагах будут открыты школьные базары, в магазинах оформят уголки первоклассников, запланировано проведение выставок-продаж, расширенных продаж, демонстраций моделей одежды, обуви, школьной галантереи с вручением призов и подарков.

Жанна Зоткина отметила, что покупателям предложат порядка 450 моделей деловой одежды (97% из них - отечественного производства), 200 моделей обуви (60%). В продаже будет более 60 разновидностей тетрадей белорусского производства, более 100 видов шариковых ручек, 60 видов карандашей, 40 видов фломастеров. Плюс будет представлено более 200 моделей белорусских сумок, ранцев, рюкзаков.

«Стоимость оптимальной экипировки школьников младших классов составит от 213 до 785 руб., старшеклассников – от 257 до 899 руб. Это одежда, обувь, ранцы и канцтовары», - сказала Жанна Зоткина. По мнению эксперта, этой суммы должно хватить родителям, чтобы собрать ребенка в школу.

При этом многодетным семьям, гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, в универмагах постоянно предоставляются скидки в размере 10%. Плюс регулярно проводятся дни скидок со снижением цены на все непродовольственные товары на 25-30%. Таким образом родители смогут сэкономить на комплекте товаров для школьников от 50 до 270 руб.

Кроме того, в универмагах ведется прием предварительных заказов от покупателей на товары школьного ассортимента и оказываются дополнительные услуги. В частности, до 31 августа в универмаге «Беларусь» и до 5 сентября в ЦУМе можно будет бесплатно подогнать одежду по фигуре школьника.

Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в новом учебном году
Ярмарка "Пора в школу!" состоится у Дворца спорта 17-18 августа
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Теги: Минск
 
 
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В Минске приступили к активной работе по подготовке торговли к школьному сезону.
 
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