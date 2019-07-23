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Елизаветой II попросила Бориса Джонсона стать премьером
Источник материала: Партизан
И поручила сформировать кабинет министров.
Фото: Toby Melville / Reuters
Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Об этом
Политик в среду, 24 июля, встретился с британской королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Она попросила его стать премьером и поручила сформировать кабинет министров.
Приезду Джонсона во дворец пытались помешать демонстранты, проводящие акцию о защите климата. Они выстроились в линию перед машиной политика, а также размахивали баннерами. Проезд освободили полицейские.
До этого королеву посетила Тереза Мэй. Монарх приняла ее отставку с поста главы правительства.
23 июля Джонсона выбрали новым главой Консервативной партии и, соответственно, главой правительства. В гонке за пост он обошел министра иностранных дел страны Джереми Ханта. После победы политик заявил, что намерен зарядить страну энергией и объединить ее, а также провести Brexit.
Джонсон ранее занимал должность главы МИД Великобритании. С нее он ушел в июле 2018-го из-за разногласий по вопросу Brexit. Политик является одним из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась Мэй. До министра иностранных дел он был мэром Лондона с 2008 по 2016 годы, пишет
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И поручила сформировать кабинет министров.
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