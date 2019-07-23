Елизаветой II попросила Бориса Джонсона стать премьером

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сообщает Reuters. Борис Джонсон официально вступил в должность нового премьер-министра Великобритании. Об этомReuters.





Политик в среду, 24 июля, встретился с британской королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Она попросила его стать премьером и поручила сформировать кабинет министров.





Приезду Джонсона во дворец пытались помешать демонстранты, проводящие акцию о защите климата. Они выстроились в линию перед машиной политика, а также размахивали баннерами. Проезд освободили полицейские.





До этого королеву посетила Тереза Мэй. Монарх приняла ее отставку с поста главы правительства.





23 июля Джонсона выбрали новым главой Консервативной партии и, соответственно, главой правительства. В гонке за пост он обошел министра иностранных дел страны Джереми Ханта. После победы политик заявил, что намерен зарядить страну энергией и объединить ее, а также провести Brexit.







