Старшая дочь Путина возглавляет компанию, участвующую в создании центра ядерной медицины под Петербургом





Мария Воронцова





Предполагаемая старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова оказалась совладелицей компании, которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта, касающегося борьбы с раком. Проект поддерживают крупные игроки и чиновники, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей, сообщает Русская служба BBC.





В начале июля в Санкт-Петербурге впервые прошел отраслевой симпозиум "Ядерная медицина", на котором, в частности, выступили вице-премьер Татьяна Голикова, врио губернатора Петербурга Александр Беглов и президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Организовала симпозиум малоизвестное, созданное только в январе 2019 года акционерное общество "Новая медицинская компания" ("Номеко"). Компания занимается масштабным проектом по созданию многофункционального медицинского комплекса стоимостью в 40 млрд рублей. Среди акционеров "Номеко" есть Мария Владимировна Воронцова. Именно так, как сообщал журнал The New Times, зовут старшую дочь Путина.





В июне 2019 года гендиректор компании "Согаз Медицина" Владислав Баранов рассказал о масштабном проекте медицинского комплекса, который страховая компания "Согаз" планирует реализовать к 2021 году на территории Ленинградской области. "Это будет один из самых оснащенных медицинских комплексов в мире", - заявил Баранов.





Компания занимает почти 40% на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС): полисы ДМС для сотрудников купили в "Согазе" правительство Ленобласти, структуры "Газпрома", "Роснефти" и Росатома. Заместителем председателя правления в "Согазе" работает двоюродный племянник президента Михаил Путин, а руководит компанией бывший советник Путина по нефти и газу Антон Устинов.









Впервые о планах "Согаза" вложиться в строительство высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса с онкологическим центром "европейского уровня" сообщило осенью прошлого года правительство Ленинградской области. В пресс-релизе было сказано, что его построят в Юкковском сельском поселении Всеволожского района неподалеку от Финского залива. Для строительства комплекса рассматривался земельный участок в лесу площадью 30,4 га, площадь комплекса должна была составить около 110 тысяч кв. м. В январе 2019 года федеральное правительство перевело 30,4 га земель лесного фонда около Юкки в категорию земель промышленности, одновременно с этим была учреждена и компания "Номеко", которая и будет реализовывать проект.





Сама компания зарегистрирована в здании в Чебоксарском переулке: Баранов входит в число ее совладельцев, а собственником здания является "Согаз-Недвижимость". При этом сами работающие здесь люди заявляют, что никогда не слышали о компании "Номеко". Еще одним акционером "Номеко" является некая Мария Владимировна Воронцова, чье имя и фамилия совпадают с именем и фамилией дочери президента РФ.





В начале июля на госканале "Россия 1" вышел сюжет "Мирный атом: в России появится уникальный центр ядерной медицины". В нем рассказывалось, что под Петербургом к 2021 году появится центр ядерной медицины с "уникальным циклотроном": Воронцова была одной из тех, кто в сюжете комментировал эту новость как член совета директоров "Номеко": в других сюжетах ее указывали как научного сотрудника исследовательского центра эндокринологии минздрава. Знакомый семьи Путина подтвердил, что это старшая дочь российского президента. Агентство Reuters в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии.





В 2011 году Воронцова окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело" и училась в аспирантуре Института детской эндокринологии ФГБУ "Эндокринологический научный центр" минздрава: два года назад она защитила диссертацию по теме "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты". Гипофизарный нанизм, или карликовость - это задержка физического развития и роста, вызванная недостатком гормона роста в организме. В России зарегистрировано около 4 тысяч детей, страдающих от этого заболевания. Воронцова также является заместителем председателя Российского общества молодых эндокринологов.





Журнал The New Times и агентство Reuters писали, что муж Воронцовой - предприниматель из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен. В апреле 2006 года он приехал в Россию "с целью трудоустройства в ОАО "Газпром"", а уже в 2007 году получил там должность директора по развитию бизнеса. К тому моменту он уже был знаком с Марией, но когда она вышла замуж за - Фаассена неизвестно. Свои научные публикации она иногда подписывает фамилией мужа.





Кроме того, известно, что Центр протонной терапии будет построен в технологической долине МГУ им. Ломоносова, которую курирует компания "Иннопрактика", принадлежащая младшей сестре Воронцовой - Катерине Тихоновой. МГУ, "Ростех" и "Иннопрактика" не ответили на запросы BBC по этому поводу.





Между тем на июльском симпозиуме в Петербурге "Номеко" показало презентацию с обновленными планами создания в Ленинградской области медицинского комплекса. Они оказались еще масштабнее: площадь проекта выросла в два раза, до 200 тысяч квадратных метров. В планах значатся строительство онкологического центра, многопрофильной клиники, центра реабилитации и спортивной медицины, учебного комплекса и центр ядерной медицины. Все здания будут соединяться между собой галереями. Новый медкомплекс будет принимать 20 тысяч пациентов в год, ежегодно в нем будут проводиться 10 тысяч операций. 3500 пациентов в год получат онкологическое лечение в стационаре, а сам медкомплекс войдет в тройку ведущих клиник мира по уровню оснащенности.





Центр протонной терапии станет главной "фишкой" нового медкомплекса "Согаза". Отмечается, что протонная терапия считается наименее травматичным методом лучевой терапии, и она показана, если опухоль расположена близко к жизненно важным органам. Терапия применяется при лечении опухолей мозга, головы и шеи и при других видах онкологии и зачастую показана детям.









С 2020 года оплачивать протонную терапию для пациентов будет государство из денег Фонда обязательного медицинского страхования. В 2020 году на это выделят 5 млрд рублей, а в 2021 - 5,5 млрд рублей. Денег должно хватить на лечение около 2 тысяч пациентов ежегодно - лечение одного пациента стоит примерно 2-2,5 млн рублей. Но в России в таком лечении нуждаются 25-35 тысяч пациентов в год, из них до 3 тысяч пациентов - дети. Комплекс планируют открыть уже в конце 2021 года, однако пока на участке, где построят медкомплекс, нет никаких признаков строительства.





"Согаз" официально не раскрывает размер инвестиций в проект. В апреле издание "РБК Петербург" со ссылкой на источник в "Согазе" оценивало стоимость проекта в 30 млрд рублей. По словам основателя крупнейшей на северо-западе сети многопрофильных клиник "Скандинавия" и "АВА-Петер" Глеба Михайлика, стоимость можно оценивать из расчета 3 тысячи евро (210 тысяч рублей) за квадратный метр. Значит инвестиции в проект могут превысить 40 млрд рублей. Такую же сумму назвал собеседник в "Согазе". Как заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, благодаря новому медкомплексу Ленобласть станет "опорной точкой на карте страны для развития медицинского туризма мирового уровня". При этом формальная роль "Номеко" в проекте не раскрывается.





На сайте "Номеко" сказано, что ее цель - создание "интерфейса взаимодействия между ведущими научно-исследовательскими организациями и медицинскими учреждениями для эффективного внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения в практическую работу клиник". Для достижения этой цели "Номеко" будет развивать и сертифицировать новые методы диагностики и лечения, в том числе в области ядерной медицины. Также в планах обеспечивать "в максимально короткие сроки" клиническое применение современных методов диагностики и лечения в кардиологии.









Кроме того, компания планирует создать систему обучения врачей и специалистов смежных направлений, а также единую IT-платформу для всех направлений бизнеса компании и работы с большими данными. Своими партнерами "Номеко" называет ГК "Согаз Медицина", НИЦ "Курчатовский институт" и Медицинский институт им. Березина Сергея (МИБС). Как пояснил председатель совета директоров МИБС Аркадий Столпнер, "Номеко" возьмет на себя функции управляющей компании, будет заниматься подбором персонала и современной техники. По словам экспертов, нынешние мощности "Согаза" не справляются с потоком пациентов и "российской элите нужен элитный госпиталь".





Однако в министерстве здравоохранения пока не строят прогнозов о судьбе центра. "Когда мы будем знать мощности той помощи, которую они готовы оказывать, мы посмотрим, какие бесплатные объемы помощи государство сможет закупать в "Согазе", - сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, медкомплекс будет работать прежде всего с онкологическими заболеваниями.





В то же время Аркадий Столпнер отмечает, что МИБС уже занимается протонной терапией, а иметь в одном регионе два схожих по функционалу центра нелогично. Новой клинике логичнее было бы занять другую нишу в ядерной медицине, например, построить центр углеродной терапии. Кроме того, в сфере протонной терапии есть большие риски изменения технологий, а к 2025 году в мире будет 100 центров протонной терапии, так что на большой поток медицинских туристов в Ленобласть рассчитывать не следует. Также у нового медкомплекса могут быть проблемы с поиском персонала: все хорошие онкологи Санкт-Петербурга уже работают в командах, из которых не захотят уходить



