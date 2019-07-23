Сивицкий: Чем упорнее Минск будет сопротивляться, тем сильнее Москва будет давить

«БелГазеты» – директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Собеседник– директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





– Главным итогом двухдневных переговоров стало обозначение позиций сторон. Изначально никто и не ожидал прорывных решений. Все проблемы переносятся на декабрь, как раз на 20-летие образования СГ. Думаю, не следует ожидать прорывных решений и на следующей встрече Лукашенко и Путина в силу принципиального отличия позиций Минска и Москвы.





Лукашенко настаивает на решении всего спектра проблем, прежде чем двигаться дальше по пути интеграции. К этим проблемам относятся компенсация «налогового маневра» в российской нефтяной отрасли, компенсация за поставки некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба», безбарьерный доступ беларуской сельскохозяйственной и промышленной продукции на российский рынок. И, конечно же, сохранение льготных условий поставок российских энергоресурсов.





Россия занимает принципиально противоположную позицию: сначала необходимо начать интеграцию в экономической сфере и уже по ходу углубления интеграции решать проблемы.





«ВОЗМОЖНА РЕЗКАЯ РЕАКЦИЯ»





– Очевидно, официальный Минск такая позиция не устраивает. Более того, беларуская сторона подспудно понимает, что переговоры об углублении экономической интеграции – только первый раунд, за которым последует второй, связанный уже с углублением военно-политической интеграции. В сложившихся условиях тактика Минска сводится к тому, чтобы максимально оттянуть время принятия судьбоносных решений, заболтать переговорный процесс, утопить его в обсуждении огромного количества деталей. Собственно говоря, именно по этой причине по предложению белорусской стороны и было разработано 10 «дорожных карт» углубления интеграции в различных экономических секторах вместо одной стратегической, на которой настаивала российская сторона. Все наработки предполагалось вынести на переговоры Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге. Понятно, что сам формат 10 «дорожных карт» не предполагает глубокого обсуждения в течение двух дней, а тем более – принятия решений главами государств.





Наконец, Минск исходит из факта, что само участие в переговорах по интеграционной проблематике должно подтолкнуть Кремль к уступкам по всем накопившимся проблемам. Эта установка мне кажется ошибочной, но в нынешних условиях Минск является заложником интеграционных нарративов и проектов, которые долгое время белорусские власти сами продвигали. Просто отказаться либо приостановить участие в них Минск не может по объективным причинам, прежде всего из-за возможной резкой реакции Кремля, включая силовую.





«РЕЧЬ ИДЕТ О ЕДИНОЙ ВАЛЮТЕ»





– Насколько мне известно из российских источников, краеугольный камень всех переговоров об углублении экономической интеграции – введение единой валюты с эмиссионным центром в Москве. Именно этот шаг является основным пунктом предложений, которые формулирует Кремль. По сути, речь идет о введении российского рубля в качестве единой валюты Союзного государства. Единая валюта позволяет выйти на формирование единой финансовой и налоговой политики. В России компенсация для нефтеперерабатывающих компаний регулируется именно налоговым законодательством (введен механизм т.н. «отрицательных акцизов»).





К единой валюте привязывается все остальное: и компенсация за «налоговый маневр», и новые кредиты для поддержки белорусской экономики. Очевидно, что единая валюта – та самая красная линия, которую Лукашенко никогда не пересечет. Его позиция тоже известна: введение российского рубля с единым эмиссионным центром в России недопустимо, является покушением на беларуский экономический суверенитет.





Можно сказать, что стороны зашли в тупик. Но, мне кажется, ситуация сложнее: после достижения тупика, как правило, идет откат.





«ИГРА НА РОССИЙСКИХ АМБИЦИЯХ»





– Противоречия между Минском и Москвой только накапливаются и, вероятно, начнут обостряться ближе к концу года, перейдя в следующий. В декабре Беларусь будет вынуждена начать переговоры с «Газпромом» о газовом контракте на 2020г. Прогнозные цены на газ для Беларуси, которые я видел в различных документах российских ведомств, далеки от идеальных с беларуской точки зрения: речь идет о примерно $130 за тыс. кубометров, даже выше на несколько долларов, чем сегодня – $127. Ранее беларуская сторона считала справедливой ценой на российский газ ту, по которой он доставляется в Смоленскую область плюс логистические издержки – порядка $80. Впоследствии Минск умерил аппетиты, назвав оптимальной ценой $100. Если сторонам не удастся договориться о приемлемой цене, Беларусь войдет в следующий год в условиях усиления экономического давления России: «налоговый маневр» не будет компенсирован, проблемы компенсации за поставки грязной нефти тоже вряд ли удастся решить легко. Напомню, переговоры перенесены на конец года, а оценки возможного ущерба сторонами отличаются в десятки раз.





Не думаю, что Москва отменит все ограничения и предоставит Беларуси свободный доступ на свой рынок. Лукашенко предложил снять все вопросы к 20-летию Союзного государства. Минск традиционно прибегает к тактике давления на российскую сторону, используя интеграционные мотивы, играя на российских амбициях. С беларуской точки зрения, России невыгодно держать в подвешенном состоянии накопившиеся проблемы, потому что все остальные союзники РФ по другим интеграционным объединениям и проектам (например, ЕАЭС), активно следят за разрешением беларуско-российских противоречий. Такие аргументы якобы должны подтолкнуть Кремль к некоторым уступкам и продемонстрировать приверженность своим обязательствам в рамках интеграционных проектов. Я думаю, именно таким образом и следует интерпретировать высказывания Лукашенко. Однако, мне кажется, никакие проблемы к этому времени решены не будут.





Декабрь станет лакмусовой бумажкой для дальнейшего вектора развития отношений: если Россия не пойдет на уступки, это будет свидетельствовать о том, что Кремль продолжит наращивать давление.





«НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИВАТЬ ВЛИЯНИЕ РОССИИ»





– Понятен интерес Лукашенко и Беларуси в целом решить все проблемы как можно скорее, особенно на фоне приближения президентской избирательной кампании в 2020г. Любое экономическое давление с российской стороны неизбежно приведет к дестабилизации социально-экономической ситуации, а значит, и к росту протестных настроений. Мне кажется, что сейчас в беларуско-российских отношениях происходит кризис, который мы наблюдали в 2008-10гг. Мы находились в похожей геополитической ситуации: начали активно нормализовывать отношения с западными странами, а Россия демонстрировала готовность пойти на достаточно жесткие и радикальные сценарии в отношении Беларуси, например, заменить Лукашенко. Мне кажется, нечто похожее мы можем наблюдать и сейчас, тем более что сценарии смены режима сегодня также активно обсуждаются в околокремлевских кругах.





Единственное отличие той и нынешней ситуации в том, что Россия перешла к новой стратегической доктрине, которая заключается в защите и продвижении национальных интересов с помощью жесткой силы. Просто потому, что продвижение национальных интересов с помощью мягкой силы оказалось не очень эффективным, а где-то и вовсе провальным, как в случае с Украиной до 2013г.





По этой причине следующий год может стать очень напряженным между Минском и Москвой. Думаю, Россия будет достаточно серьезно вмешиваться в президентскую кампанию. От этих выборов будет во многом зависеть судьба Беларуси: их нужно провести легитимно не только для беларуского общества, но и для международного сообщества. В 2010г. президентские выборы закончились полной изоляцией Беларуси на международной арене. Поэтому стратегическая задача властей заключается в том, чтобы избегать конфронтационных тенденций в отношениях с гражданским обществом (мы уже видим определенные изменения: руководитель Администрации президента Наталья Кочанова становится кризис-менеджером и пытается сглаживать конфликтные ситуации) и переходить к активному диалогу с ним для выработки совместных ответов на внутренние и внешние вызовы.





Но самое главное, необходимо ограничивать влияние России на внутреннюю политику. Думаю, с приближением выборов Лукашенко будет пытаться максимально это делать.





«РИСК ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ»





– Экономическое давление на Беларусь будет расти уже с конца осени, а в 2020г. давление дополнится другими элементами, прежде всего политическими, особенно на фоне предстоящих президентских выборов. А Кремль не снимает с повестки дня интеграционный ультиматум, объединение в рамках Союзного государства, несмотря на тупик, который мы наблюдаем по итогам встречи Лукашенко и Путина на Валааме.





В Кремле прорабатывается несколько сценариев транзита власти, один из которых как раз связан с созданием Союзного государства к 2024г. Пока основной сценарий не определен. Рассматриваются также сценарии преемника, изменения Конституции, создания нового органа коллективного управления под названием «Госсовет» с наделением его стратегическими функциями. Пока непонятно, по какому сценарию пойдет транзит власти, но параллельно прорабатываются все варианты, и только в 2022г. в Кремле будут определяться с приоритетным сценарием. Либо все сценарии могут реализоваться одновременно.





Но какой бы сценарий в Москве ни выбрали, Беларусь останется в стратегическом фокусе внимания Кремля, что во многом связано с опасениями, что Беларусь может выйти из орбиты российского влияния в результате нормализации отношений с Западом, открытости, реформ и углубления стратегического партнерства с Китаем. В этих условиях сценарий Союзного государства помогает решить эту проблему и одновременно является решением проблемы транзита власти в Кремле.





Мне кажется, к 2022г. напряженность в отношениях с Россией будет нарастать. Чем сильнее Беларусь будет сопротивляться, тем большее напряжение будет генерироваться в двусторонних отношениях. Развитие событий будет зависеть от того, останется ли Беларусь в шорт-листе стратегических приоритетов Кремля. Если не случится серьезный кризис, который отвлечет российское внимание (в 2015г. Россия вынуждена была аккумулировать свои силы и ресурсы на вмешательство в сирийский кризис), Беларусь останется в повестке дня Кремля. Поэтому и после 2022г. риск того, что Кремль будет пытаться реализовать сценарий Союзного государства, остается высоким.











