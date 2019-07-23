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Пекин будет прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем
Источник материала: Партизан
Китай допустил силовой вариант объединения с Тайванем.
Военнослужащий армии КНР, REUTERS/Tyrone Siu
Правительство Китая допустило силовой вариант объединения с островом Тайвань.
Об этом заявил пресс-секретарь Минобороны КНР У Цянь во время презентации Белой книги по национальной обороне.
По словам представителя Минобороны, Пекин будет прилагать максимум усилий для мирного воссоединения с Тайванем.
«Однако мы должны твердо указать, что стремление к независимости Тайваня — это тупик… Если найдутся люди, которые осмелятся попытаться отделить Тайвань от страны, китайские военные будут готовы пойти на войну, чтобы защитить национальный суверенитет, единство и территориальную целостность», — цитирует У Цяня Reuters.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возможная независимость Тайваня стала бы «настоящей катастрофой», и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и «сохраняет за собой право использовать все возможные меры» для его возвращения.
В ответ президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что Тайбей отказывается принимать формулу «одна страна, две системы» с материковым Китаем, и запросила международную поддержку для защиты демократии на острове.
После прихода на материковом Китае к власти коммунистов под руководством Мао Цзедуна Тайвань отказался признавать их легитимность.
Однако, власти КНР считают остров своей территорией.
Китайская Республика (не КНР) была одним из основателей Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности ООН, однако, в 1971 году Тайвань потерял членство в ООН, его место занял Пекин.
В данный момент только 20 стран сохраняют дипломатические отношения с Тайванем.
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Китай допустил силовой вариант объединения с Тайванем.
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