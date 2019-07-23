Фантастика! В Барановичский университет подали документы абитуриенты с 41-50-ю баллами.









gazetaby.com Он опубликовал скриншоты с сайта университета и обратился к подписчикам: «Посмотрите, с какими баллами абитуриенты в количестве двух штук подались в БарГУ при возможных максимальных 400 баллах», цитирует

«Как это вообще возможно? Какой там балл аттестата? Какие баллы по ЦТ?», — недоумевает Ольшевский.









— По сумме трёх ЦТ с учётом новой системы расчёта баллов и среднего балла аттестата умудриться набрать меньше 100 баллов? Некоторые набрали меньше 60 баллов! Это абсолютный рекорд нашей системы образования, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса, причём навечно, — вынес вердикт основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт.





Отметим, что абитуриенты, о которых идет речь, по конкурсу не прошли в университет.



