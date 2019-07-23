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Фантастика! В Барановичский университет подали документы абитуриенты с 41-50-ю баллами.

24.07.2019 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Этот факт обнаружил руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский во время мониторинга проходных баллов в вузы.



Он опубликовал скриншоты с сайта университета и обратился к подписчикам: «Посмотрите, с какими баллами абитуриенты в количестве двух штук подались в БарГУ при возможных максимальных 400 баллах», цитирует gazetaby.com
«Как это вообще возможно? Какой там балл аттестата? Какие баллы по ЦТ?», — недоумевает Ольшевский.


— По сумме трёх ЦТ с учётом новой системы расчёта баллов и среднего балла аттестата умудриться набрать меньше 100 баллов? Некоторые набрали меньше 60 баллов! Это абсолютный рекорд нашей системы образования, достойный занесения в Книгу рекордов Гиннесса, причём навечно, — вынес вердикт основатель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт.

Отметим, что абитуриенты, о которых идет речь, по конкурсу не прошли в университет.
 
 
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Этот факт обнаружил руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский во время мониторинга проходных баллов в вузы.
 
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