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Ананьев покинет пост генерального директора «Минск-Арены»
Источник материала: Партизан
Николай Ананьев покинет должность генерального директора «Минск-Арены», на которой трудился девять лет,
В начале январе уже сообщалось, что функционер покинет свой пост, однако Ананьеву продлили контракт до августа.
Отметим, что до конца августа 2018 года Ананьев также руководил Белорусским союзом конькобежцев.
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Николай Ананьев покинет должность генерального директора «Минск-Арены», на которой трудился девять лет, информирует «Прессбол».
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