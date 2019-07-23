Готовьтесь! Осенний призыв пройдет по новым правилам - Лукашенко все-таки подписал скандальный закон об отсрочках!

сообщает пресс-служба Лукашенко. О подписании законапресс-служба Лукашенко.





Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, а то что он будет опубликован в ближайшие дни, сомневаться не приходится. Таким образом, объявленная буквально 22 июля призывная кампания, которая начинается в Беларуси с 1 августа, пройдет по новым правилам, то есть парни призывного возраста, уже однажды получившие отсрочку на образование, не смогут продолжить учебу, даже если они поступили в вуз.





Напомним, закон также ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).





В комментарии к указу утверждается, что "все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены".





Однако с учетом того, что вступительная кампания еще не завершена, то никто из тех, кто подлежит призыву и уже получал отсрочку на образвание, даже поступив в вуз, не сможет продолжить учебу.









комиссуют порой только умирать. Напомним, что речь идет именно об отсрочках на образование. Остальные отсрочки сохранены: по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Правда, по состоянию здоровья получить отсрочку в Беларуси еще сложнее, поскольку не берут разве что людей с инвалидностью, а















