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Готовьтесь! Осенний призыв пройдет по новым правилам - Лукашенко все-таки подписал скандальный закон об отсрочках!

24.07.2019 17:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко 24 июля подписал Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", более известный в народе как "закон об отсрочках". Это означает, что ближайшая призывная кампания все-таки пройдет по новым правилам.

Готовьтесь! Осенний призыв пройдет по новым правилам - Лукашенко все-таки подписал скандальный закон об отсрочках!
О подписании закона сообщает пресс-служба Лукашенко.

Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, а то что он будет опубликован в ближайшие дни, сомневаться не приходится. Таким образом, объявленная буквально 22 июля призывная кампания, которая начинается в Беларуси с 1 августа, пройдет по новым правилам, то есть парни призывного возраста, уже однажды получившие отсрочку на образование, не смогут продолжить учебу, даже если они поступили в вуз.

Напомним, закон также ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).

В комментарии к указу утверждается, что "все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены".

Однако с учетом того, что вступительная кампания еще не завершена, то никто из тех, кто подлежит призыву и уже получал отсрочку на образвание, даже поступив в вуз, не сможет продолжить учебу.


Напомним, что речь идет именно об отсрочках на образование. Остальные отсрочки сохранены: по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. Правда, по состоянию здоровья получить отсрочку в Беларуси еще сложнее, поскольку не берут разве что людей с инвалидностью, а комиссуют порой только умирать.
 
 
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Лукашенко 24 июля подписал Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства", более известный в народе как...
 
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