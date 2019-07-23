ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ, минское и брестское «Динамо» оштрафованы из-за болельщиков

24.07.2019 19:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

23 июля в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола». По его итогам было принято решение оштрафовать три клуба Высшей лиги — БАТЭ, «Динамо-Минск» и «Динамо-Брест» из-за поведения их болельщиков.


Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

БАТЭ и «Динамо-Минск» оштрафованы за «скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча».

А «Динамо-Брест» — за «использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию».

Все команды оштрафованы на 50 базовых величин, т.е. 1275 рублей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Паркуйся правильно! Госавтоинспекция проведет рейды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика