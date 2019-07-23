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БАТЭ, минское и брестское «Динамо» оштрафованы из-за болельщиков
Источник материала: Tut.by
23 июля в Доме футбола
БАТЭ и «Динамо-Минск» оштрафованы за «скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча».
А «Динамо-Брест» — за «использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию».
Все команды оштрафованы на 50 базовых величин, т.е. 1275 рублей.
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