БАТЭ, минское и брестское «Динамо» оштрафованы из-за болельщиков

Источник материала: Tut.by

23 июля в Доме футбола состоялось очередное заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации «Белорусская федерация футбола». По его итогам было принято решение оштрафовать три клуба Высшей лиги — БАТЭ, «Динамо-Минск» и «Динамо-Брест» из-за поведения их болельщиков.



Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

БАТЭ и «Динамо-Минск» оштрафованы за «скандирование зрителями на стадионе ненормативной лексики и/или оскорбительных выражений до, во время и после матча».

А «Динамо-Брест» — за «использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию».

Все команды оштрафованы на 50 базовых величин, т.е. 1275 рублей.