Житель Сморгонского района под видом породистых овчарок продавал «дворняг»

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в поле зрения правоохранителей попал 50-летний житель Сморгонского района. Он подозревается в мошенничестве.

По информации УВД Гродненского облисполкома, мужчина, работая в качестве индивидуального предпринимателя, занимался разведением породистых собак и последующей продажей животных. Однако выяснилось, что вместо породистых немецких овчарок житель Сморгонского района продавал клиентам обычных «дворняг», но брал плату, как за питомцев «благородных кровей».

Известно, что подобными махинациями мужчина занимался в период с 2014 по 2018 год. Сейчас по факту мошенничества в отношении него возбуждено уголовное дело.