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Житель Сморгонского района под видом породистых овчарок продавал «дворняг»

24.07.2019 19:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Сморгонского района под видом породистых овчарок продавал «дворняг»
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, в поле зрения правоохранителей попал 50-летний житель Сморгонского района. Он подозревается в мошенничестве.

Житель Сморгонского района под видом породистых овчарок продавал «дворняг» Внимание: автомошенники! Новые способы разводки автовладельцев на деньги

По информации УВД Гродненского облисполкома, мужчина, работая в качестве индивидуального предпринимателя, занимался разведением породистых собак и последующей продажей животных. Однако выяснилось, что вместо породистых немецких овчарок житель Сморгонского района продавал клиентам обычных «дворняг», но брал плату, как за питомцев «благородных кровей».

Известно, что подобными махинациями мужчина занимался в период с 2014 по 2018 год. Сейчас по факту мошенничества в отношении него возбуждено уголовное дело.

 
 
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В отношении 50-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК «Мошенничество».
 
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