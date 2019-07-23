Борисовский БАТЭ играет против «Русенборга» в квалификации Лиги чемпионов. Онлайн

Источник материала: Tut.by

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В первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов борисовский БАТЭ встречается с норвежским клубом «Русенборг» .

Напомним, что в первом раунде борисовчане не без труда разобрались с польским «Пястом» (1:1, 2:1). Причем еще за 10 минут до завершения ответного поединка БАТЭ уступал 0:1.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Русенборга», то чемпиону Норвегии достался куда менее рейтинговый североирландский «Линфилд», с которым «тролли» без проблем разобрались — 4:0, 2:0.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало игры — в 20.00.

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