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Борисовский БАТЭ играет против «Русенборга» в квалификации Лиги чемпионов. Онлайн
Источник материала: Tut.by
В первом матче
Напомним, что в первом раунде борисовчане не без труда разобрались с польским «Пястом» (1:1, 2:1). Причем еще за 10 минут до завершения ответного поединка БАТЭ уступал 0:1.
Что касается «Русенборга», то чемпиону Норвегии достался куда менее рейтинговый североирландский «Линфилд», с которым «тролли» без проблем разобрались — 4:0, 2:0.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало игры — в 20.00.
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В первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов борисовский БАТЭ встречается с норвежским клубом «Русенборг».
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