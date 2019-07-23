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Сигал во время визита в Минск посетил спортивный фестиваль и оценил вино
24.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Американский актер Стивен Сигал в минувшие выходные прибыл в Минск, где посетил спортивный фестиваль и завод по производству алкогольных напитков, информирует
На спортивном мероприятии Сигал был почетным гостем. Посетители имели возможность сделать фото на память, получить автограф и пообщаться со знаменитостью.
Также Сигал побывал на предприятии, которое выпускает вино. Актер был приятно удивлен качеством напитков. Причем Сигал, отдающий предпочтение, как правило, красному вино, распробовал и белое. По его словам, белорусское вино превосходит даже немецкое.
Знаменитость поделился, что раньше в Калифорнии у него был виноградник, где выращивал Каберне Совиньон и Мерло, поэтому «знает кое-что» о качестве алкоголя.
Сигал посетил белорусскую столицу не в первый раз. В 2016 году актер
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Американский актер Стивен Сигал в минувшие выходные прибыл в Минск, где посетил спортивный фестиваль и завод по производству алкогольных напитков.
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