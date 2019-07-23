Сигал во время визита в Минск посетил спортивный фестиваль и оценил вино

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Американский актер Стивен Сигал в минувшие выходные прибыл в Минск, где посетил спортивный фестиваль и завод по производству алкогольных напитков, информирует РИА «Новости» .

На спортивном мероприятии Сигал был почетным гостем. Посетители имели возможность сделать фото на память, получить автограф и пообщаться со знаменитостью.

Также Сигал побывал на предприятии, которое выпускает вино. Актер был приятно удивлен качеством напитков. Причем Сигал, отдающий предпочтение, как правило, красному вино, распробовал и белое. По его словам, белорусское вино превосходит даже немецкое.

Знаменитость поделился, что раньше в Калифорнии у него был виноградник, где выращивал Каберне Совиньон и Мерло, поэтому «знает кое-что» о качестве алкоголя.