Где живут самые богатые и самые бедные и где на самом деле получают 1 000 рублей?

Власти подвели итоги обследования предприятий по размеру зарплат работников. В разных частях страны распределение зарплат вышло очень глубоким. В мае 2019 года 11,2 тыс. предприятий с численностью занятых 2,628 млн человек отчитались властям о размерах зарплат каждого нанятого сотрудника.









Майское обследование охватило около 60,8% от всех занятых в экономике. По итогам подсчетов чиновники выводят такой показатель, как медианная зарплата. Медианная зарплата — это зарплата, выше и ниже которой проранжированы по 50% работников. Медианная зарплата считается дважды в год — в мае и ноябре, тогда как среднюю зарплату Белстат оценивает каждый месяц. Власти определяют среднюю зарплату путем деления фонда зарплаты на среднесписочную численность работников. В любом обществе есть неравенство по доходам.













Поэтому медианная зарплата будет ниже, чем средняя. Чем больше неравенство в доходах у населения, тем выше разница между средней и медианной зарплатой. В мае 2019 года медианная заработная плата в Беларуси составила 802,7 BYN и была меньше средней на 25,1%. В Белстате считают нормальным, когда медиана и средняя отличаются на 20–25%.





По нашим подсчетам, среднюю зарплату в мае не получали более 2/3 обследованных белорусов. В Минске медианная зарплата за май-2019 составила 1 014 BYN, в Брестской области — 749 BYN, Витебской — 720 BYN, Гомельской — 740 BYN, Гродненской — 734 BYN, Минской — 817 BYN, Могилевской — 727 BYN. Медиана по столице была на 30,9% ниже, чем средняя, по Брестской области — на 18,4%, по Витебской — на 20,8%, по Гомельской — на 23,5%, по Гродненской — на 20,7%, по Минской — на 25,9%, по Могилевской — на 17,8%. Таким образом, самое сильное расслоение по доходам отмечалось в Минске.





В Минске есть 9 районов, которые не имеют статуса административной единицы. Кроме того, за пределами столицы находятся 118 районов и 10 городов областного подчинения. banki24.by сравнили, где люди получают самые высокие и самые низкие медианные зарплаты. Все районы Минска вошли в верхнюю часть списка из 137 территорий. В Первомайском районе медианная зарплата составила 1 113 BYN, Партизанском — 1 043 BYN, Московском — 1 042 BYN, Центральном — 1 037 BYN, Ленинском — 1 004 BYN, Октябрьском — 990 BYN, Заводском — 976 BYN, Советском — 975 BYN, Фрунзенском — 929 BYN. Для всех районов Минска характерна высокая разница между средней и медианной зарплатой. Первомайский район занимал по этому критерию второе место в стране (разница медианы и средней 42%).









Такое положение дел объясняется расположением в Первомайском районе ПВТ, где сконцентрированы айтишники с высокими зарплатами. В Брестской области самая высокая медианная зарплата была начислена в областном центре (870 BYN), самая низкая — в Столинском районе (589 BYN). В Барановичах медианная зарплата составила 772 BYN, в Пинске — 731 BYN. Восьмое в стране и первое в Витебской области место по размеру медианной зарплаты занял Новополоцк (997 BYN), последнее место на Витебщине и в стране — Шарковщинский район (519 BYN). Высокие зарплаты в Новополоцке объясняются работой Нафтана, низкие в Шарковщине — слабым присутствием промышленных предприятий. В Витебске медианная зарплата достигла 784 BYN. Гомельская область представлена вверху рейтинга Жлобинским районом — 15-е место, 893 BYN, внизу рентинга — Кормянским районом (541 BYN). Зарплаты в Жлобинском районе поднимает выше Белорусский металлургический завод. Кормянский район территориально входит в так называемую «чернобыльскую зону» — зону радиоактивного загрязнения. В Гомеле медиана составила 784 BYN.





Лидерство по медианной зарплате в Гродненской области удерживает областной центр (830 BYN), аутсайдер области — Свислочский район (594 BYN). Заметную часть приграничного с Польшей Свислочского района занимает Беловежская пуща. Минская область богата представителями в топе рейтинга по зарплатам. Это Солигорский район (1 054 BYN), Жодино (974 BYN), Смолевичский район (940 BYN) и Дзержинский район (890 BYN). Самая низкая медианная зарплата на Минщине фиксировалась в Любанском районе (637 BYN).





В Могилевской области лидером по зарплате являлся областной центр (823 BYN), аутсайдерами — Хотимский и Мстиславский районы (по 539 BYN). В Бобруйске медианная зарплата составила 723 BYN. Всего из 137 территорий Беларуси в 7 территориях медианная зарплата превысила 1 000 BYN, в 7 колебалась между 900 и 1 000 BYN, еще в 7 находилась в диапазоне 800–900 BYN, в 29 была в коридоре 700–800 BYN, в 56 — между 600 и 700 BYN, в 31 — от 500 до 600 BYN.









Стоит учитывать, что при расчете медианной зарплаты не исключаются подоходный налог, взнос работника в Фонд соцзащиты (1%) и профсоюзные взносы. Также почти у каждого работника есть индивидуальные льготы по уплате подоходного налога. По оценкам banki24.by, в мае 2019 года чистая медианная зарплата за вычетом всех налогов и взносов не достигла 1 000 BYN ни в одной из территорий Беларуси. Ближе всех к заветной отметке был Первомайский район Минска — 960–970 BYN.



