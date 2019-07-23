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КХЛ изменила правила взятия ворот

24.07.2019 19:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если шайба забита коньком без очевидного ударного движения, гол засчитывается

Департамент судейства КХЛ разъяснил изменения в правилах лиги в сезоне-2019/20.

Правило 59: неправильное вбрасывание

С нового сезона игроки на вбрасываниях не будут меняться, в случае первого нарушения арбитры будут выносить предупреждение, а в случае повторного – наказывать малым штрафом.

Правило 78: положение «вне игры»

Для определения положения «вне игры» коньки полевого игрока воспринимаются в трех положениях: до синей линии, за синей линией и на синей линии. Любой конек, который находится в воздухе над синей линией, считается находящимся на синей линии.

Правило 81: положения «вне игры» нет

Полевой игрок не находится в положении «вне игры», если один конек находится за синей линией, пока другой находится до или на синей линии. Если полевой игрок контролирует шайбу и входит в зону атаки, а его коньки пересекают синюю линию раньше шайбы, то он не считается находящимся в положении «вне игры» при условии, что он овладел шайбой, когда хотя бы один конек находился в нейтральной зоне или касался синей линии, в момент приема шайбы, и что он продолжал контролировать шайбу до тех пор, пока шайба полностью не пересекла синюю линию.

Правило 94: взятие ворот

Взятие ворот засчитывается, когда шайба влетает в ворота, случайно изменив направление движения – срикошетив от шлема или любой части тела хоккеиста после броска любого хоккеиста на льду.

Если вратарь находится в площади ворот, а шайба влетает в ворота в результате броска, отскока от клюшки или тела атакующего полевого игрока, который находится в пространстве площади ворот раньше чем туда попала шайба и его позиция не влияет на способность вратаря отразить бросок шайбы либо занять необходимую позицию в площади ворот, то взятие ворот засчитывается.

Правило 96: взятие ворот при помощи конька

Взятие ворот не засчитывается, если атакующий полевой игрок направляет шайбу в ворота, ударяя по шайбе ногой. Под ударом ногой подразумевается очевидное ударное движение ногой или коньком по шайбе.

Если атакующий полевой игрок разворачивает свою ногу таким образом, чтобы переправить шайбу в ворота, очевидно не ударяя по шайбе ногой и шайба пересекает линию ворот в результате такого переправления, то взятие ворот засчитывается.

Правило 120: сломанная клюшка / игра сломанной клюшкой / замена клюшки

Хоккеист, находящийся на льду, который кидает, двигает, посылает по льду или бросает по воздуху клюшку хоккеисту не будет наказан штрафом, если его действия не создают помех сопернику.

Правило 179: определение взятия ворот

Взятие ворот должно быть засчитано, если вратарь намеренно сдвигает ворота с нормальной позиции в ситуации выхода один на один.

Правило 220: задержка шайбы в площади ворот / вратарь

Вратарь имеет право прижать шайбу в площади ворот, пока на него оказывает давление соперник. Соперник оказывает давление на вратаря, когда осуществляет атакующие действия (движение в направлении вратаря) на половине поля команды вратаря. Если же давления на вратаря не оказывается, и у него есть время безопасно отыграть шайбу партнеру по команде, он обязан так сыграть.
 
 
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Если шайба забита коньком без очевидного ударного движения, гол засчитывается
 
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