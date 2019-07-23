Площадь жилья выросла в 2 раза. Прокуратура приостановила еще одну стройку «СИ-Трейдинг», теперь в центре Минска

Такое решение ведомство приняло на основании выявленных грубых нарушений при выдаче застройщику разрешительной документации чиновниками Мингорисполкома, в результате чего площадь жилья увеличилась более чем в два раза. Подробности — в материале.

Что это за стройка и чем недовольны местные?

Речь о стройке 12-этажного дома на 186 квартир в престижном районе в границах улиц Грибоедова и Гастелло, которую ведет компания «СИ-Трейдинг». Жители соседних домов были сильно обеспокоены возведением такого объекта, ведь раньше им обещали не строить тут высотных домов. Люди были уверены, что 12-этажка просто закроет им солнечный свет. И экспертиза, которую они сделали за свой счет, показала: нормы инсоляции в некоторых квартирах при такой этажности соседнего дома будут нарушены.









Участок и строящийся дом обозначены условно. Изображение: yandex.by





Застройщик же говорил, что вся разрешительная документация на строительство у него есть, а в Мингорисполкоме сообщали, что такой проект получил положительное заключение «Госстройэкспертизы» и никакую инсоляцию он не нарушает.





Помимо прочего, жители писали письма в разные госорганы, но наиболее развернутый и внятный ответ они получили на днях из прокуратуры Минска. Ведомство сообщило, что на основании изучения ситуации оно направило в Мингорисполком представление о приостановлении строительства и приведении проекта в соответствие с градостроительной документацией.

Как площадь жилья выросла в два раза?

Прокуратура сообщает, что, согласно утвержденному в 2012 году проекту детального планирования (ПДП), на этой территории предполагается строительство 9-этажного многоквартирного дома, в котором будет около 6 тысяч квадратных метров жилья и до 1,2 тысячи «квадратов» общественных помещений. Плотность застройки — 6−7,6 тысячи квадратных метров на гектар.









После этого «Минскградо» по заказу Мингорисполкома разработало градостроительный паспорт на этот инвестучасток площадью около 0,78 гектара. Мэрия этот паспорт утвердила, а главный архитектор города утвердил архитектурно-планировочное задание (АПЗ) для проведения аукциона.





При этом и градостроительный паспорт, и АПЗ разрешали вести стройку в параметрах, превышающих прописанные в ПДП. Так, согласно им, тут уже можно было проектировать и строить дом до 12 этажей общей площадью 14,7 тысячи квадратных метров. 11,7 тысячи должно было занимать жилье, остальные 3 тысячи — общественные помещения без учета подземной стоянки.





Право застроить участок с такими параметрами в 2017 году приобрела на аукционе компания «СИ-Трейдинг».





А далее, согласно данным прокуратуры, застройщик разработал проект в еще больших параметрах, а госорганы все это дело согласовали.





Так, согласно заключению ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску», общая площадь здания составляет 22 тысячи квадратных метров, из которых 5,7 тысячи — гараж, почти 14 тысяч — жилье, 1,2 тысячи — общественные помещения. Итого — жилые квадраты увеличились более чем в два раза по сравнению с тем, что прописано в ПДП.





— Таким образом, выданная разрешительная документация на проектирование и строительство произведена в нарушение законодательства и в противоречие ПДП, — сообщает прокуратура.

А каковы причины и последствия?

Ведомство упоминает и исследование по инсоляции, которое заказали жильцы. Ведь квартиры, в которые не будет попадать солнечный свет, согласно законодательству признаются непригодными для проживания.





— Вместе с тем при рассмотрении многочисленных обращений граждан местными исполнительными и распорядительными органами не принималось мер, направленных на полное всестороннее и объективное рассмотрение обращений, указывающих на нарушения законодательства при выдаче разрешительной документации, — сообщает прокуратура.





Ведомство также обращает внимание на то, что «СИ-Трейдинг» уже понес значительные затраты на освоение площадки. Так, застройщик раскошелился на снос, на проект и заплатил часть суммы за право аренды земельного участка. Итого — более 300 тысяч рублей.





Согласно же закону, ущерб, который причинен юрлицу незаконными действиями госорганов, подлежит возмещению из республиканского или местного бюджета, отмечает прокуратура.





Причины всего этого — игнорирование требований законодательства, а также формальное исполнение своих должностных обязанностей при подготовке документации на проведение аукциона и выдаче разрешительной документации, сообщает ведомство.









А указанное, по данным прокуратуры, стало возможно вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства Мингорисполкома за работой подчиненных.





Исходя из вышеизложенного, прокуратура вынесла представление, в котором предложила Мингорисполкому приостановить стройку, привести проект в соответствие с ПДП, наложить дисциплинарные взыскания на совершивших ошибки чиновников и принять иные меры. Кроме того, прокуратурой внесено представление в ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» по выявленным нарушениям законодательства при подготовке положительного заключения госэкспертизы по объекту.

Комментарий застройщика «Все работы ведутся законно, а проблема в трактовках»

Директор компании «СИ-Трейдинг» Николай Вашкевич считает, что работы на объекте ведутся в соответствии с законом. По словам руководителя, вся проблема может заключаться в разных трактовках одних и тех же понятий.





По словам Николая Вашкевича, прописанная в ПДП плотность застройки в 6−7,6 тысячи «квадратов» на гектар, касается не их участка, а всего квартала, на который этот ПДП и разработан.





Что же касается конкретно участка застройщика, то согласно АПЗ на нем должен быть дом, жилая площадь которого должна составлять 11,7 тысячи квадратных метров. Причем 11,7 тысячи квадратных метров общей жилой площади согласно АПЗ — это не что иное, как общая площадь квартир. Эти цифры и значатся в заключении экспертизы.





Если добавить к ним места общего пользования и техпомещения, то отсюда и появляется число в почти 14 тысяч

квадратных метров жилой части.









Поэтому Николай Вашкевич считает, что работы ведутся законно, а вся проблема — в трактовках.





— Вопрос в том, что люди понимают закон по-разному. У людей, которые проектируют и которые исследуют этот вопрос, могут быть разные мысли по поводу трактовки, — говорит директор «СИ-Трейдинга».





Правда, остается вопрос, как (по данным прокуратуры) в ПДП был прописан 9-этажный дом с 6 тысячами «квадратов» общей площади нового жилого фонда, а в АПЗ оказался дом с общей площадью жилой застройки в 11,7 тысячи.





Николай Вашкевич также отмечает, что на самом деле дом не 12-этажный, а 9−10-этажный.



