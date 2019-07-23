В белорусской школьной программе может появиться предмет «Семьеведение»

Источник материала: Аргументы и факты

Курс «Семьеведение» предлагается ввести в белорусских школах, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна РОМАНОВИЧ.

«Мы настойчиво выступаем за то, чтобы этот курс был в наших учебных заведениях, поскольку поздние браки и позднее рождение детей, количество разводов - все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем», - сказала специалист.

Она отметила, что в стране высокая степень господдержки семей с детьми. Вместе с тем, как считает председатель комитета, одних мер материального стимулирования уже недостаточно. А введение курса способно позитивно повлиять на демографическую ситуацию.