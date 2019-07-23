ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В белорусской школьной программе может появиться предмет «Семьеведение»

24.07.2019 20:05 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В белорусской школьной программе может появиться предмет «Семьеведение»
Фото из открытых источников

Курс «Семьеведение» предлагается ввести в белорусских школах, сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна РОМАНОВИЧ.

В белорусской школьной программе может появиться предмет «Семьеведение» Как найти мужа? О чем расскажут на уроке по основам семейной жизни

«Мы настойчиво выступаем за то, чтобы этот курс был в наших учебных заведениях, поскольку поздние браки и позднее рождение детей, количество разводов - все это говорит о том, что мы в этом плане недотягиваем», - сказала специалист.

Она отметила, что в стране высокая степень господдержки семей с детьми. Вместе с тем, как считает председатель комитета, одних мер материального стимулирования уже недостаточно. А введение курса способно позитивно повлиять на демографическую ситуацию.

В белорусской школьной программе может появиться предмет «Семьеведение»
Что изменится в школьной программе в новом учебном году?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты считают, что введение курса способно позитивно повлиять на демографическую ситуацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе молодой человек украл 4800 рублей у пожилой пары
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные куртки распродажа в Москве в Бутик.ру
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика