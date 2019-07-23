ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить

24.07.2019 20:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июля Президентом страны подписан так называемый «закон об отсрочках», вызвавший немалые споры в белорусском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить

Анализ министерств и ведомств показывал – магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, прокачать свои скиллы учёного, а как относительно простой и законный способ не служить.

Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, профессор:
Я хотел бы, чтобы все, кто кричат о подрыве научной составляющей, взяли статистику и посчитали, сколько человек защитили диссертации? Очень часто и магистратуру, и аспирантуру используют только для одного. Не для того, чтобы совершить научный прорыв, а чтобы откосить.

Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»

Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?

Люди в материале: Игорь Марзалюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 июля Президентом страны подписан так называемый «закон об отсрочках», вызвавший немалые споры в белорусском обществе, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика