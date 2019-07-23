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Игорь Марзалюк: И магистратуру, и аспирантуру используют только для того, чтобы откосить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 июля Президентом страны подписан так называемый «закон об отсрочках», вызвавший немалые споры в белорусском обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анализ министерств и ведомств показывал – магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, прокачать свои скиллы учёного, а как относительно простой и законный способ не служить.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, профессор:
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Новости Беларуси. 24 июля Президентом страны подписан так называемый «закон об отсрочках», вызвавший немалые споры в белорусском обществе, сообщили в программе...
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