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Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

24.07.2019 20:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

Авторы закона развеивают миф – талантливых учёных никто таким образом не прессует. Если человек действительно талантлив, у него всегда есть способ получить ещё одну отсрочку.

Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Здесь все достаточно сбалансировано, и надо понимать, что данный закон затронул только лишь вопросы отсрочек, но существует служба в резерве. Если, допустим, молодой человек поступил в ту же магистратуру и его призвали в резерве служить в Вооруженные Силы  у нас в Кодексе об образовании есть статья, которая позволяет переводить на этот период на индивидуальный план работы. Это никаким образом не затрагивает образовательный процесс.

Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»

«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?

Люди в материале: Игорь Карпенко
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили...
 
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