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Призывников могут переводить на индивидуальный план обучения – Игорь Карпенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авторы закона развеивают миф – талантливых учёных никто таким образом не прессует. Если человек действительно талантлив, у него всегда есть способ получить ещё одну отсрочку.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили...
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