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Минобороны: «Введён принцип одноразового предоставления отсрочки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства, сообщили...
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