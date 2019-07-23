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Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

24.07.2019 19:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тему уборочной кампании продолжим обсуждать с гостем студии СТВ – это председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

«Уборочная кампания – это всегда очень ответственно»

Сергей Прохоров, СТВ:
Итак, одна из главных тем этих дней – уборочная страда. Минская область из года в год традиционно – в лидерах. Какая ситуация на полях в нынешнем сезоне?

Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Уборочная кампания – это всегда очень ответственно. Валовый сбор зерна, который мы запланировали собрать в этом году, он составит 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. А вместе с кукурузой мы соберем более 2 миллионов тонн.

Урожайность на сегодня у нас составляет по Минской области 34 центнера с гектара. Мы убрали уже порядка 19% площадей. Основные задачи, которые стоят перед аграриями, перед руководством Минского областного исполнительного комитета, – это качественно, без потерь провести уборочную кампанию, а также в оптимально сжатые сроки.

Мы также должны обеспечить и рассчитаться с государственным заказом и обеспечить кормовую базу на этот и будущий год. Это основные задачи, которые стоят перед нами. Кроме этого уровень зарплаты наших работников – трактористов, машинистов – это тоже для нас очень важно, и мы это контролируем.

Вопросы охраны труда, безопасности, обеспечения спецодеждой и питанием – на ежедневном контроле в области.

«Минская область справится с теми задачами, которые поставил Президент»

Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Сергей Прохоров:
Накануне у Президента было селекторное совещание. По ходу уборочной кампании был поставлен ряд жестких задач. Считаете, Минская область справится?

Восполнение кормовых запасов, нехватка топлива в АПК, внедрение новых технологий. Ключевые вопросы селекторного совещания у Президента

Наталья Якубицкая:
Минская область, безусловно, справится с теми задачами, которые поставил Президент перед нами. Во-первых, провести уборочную кампанию: основной урожай собрать за 2 недели, а завершить уборочную – в течение 20 дней. Мы справимся с этими задачами.

«Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Сергей Прохоров:
Давайте продолжим в экономическом ключе. Буквально считанные дни остаются до Форума регионов Беларуси и Узбекистана, а на прошлой неделе завершился масштабный, уже 6-й по счету, Форум Беларуси и России. На ваш взгляд, какой реальный экономический эффект от подобных деловых встреч?

Итоги VI Форума регионов Беларуси и России – большой репортаж СТВ

Наталья Якубицкая:
Мне бы хотелось отметить высокий уровень организации Форума, который прошел в Санкт-Петербурге. Высокий уровень организации как с российской стороны, так и с белорусской. Мы смогли провести ряд рабочих встреч, соглашений, было достаточно много официальных мероприятий. Также наши российские коллеги поспособствовали тому, чтобы мы смогли прикоснуться к культурно-историческому наследию Санкт-Петербурга: мы побывали в музеях, дворцах, посетили театры. Я считаю, это тоже очень важно.

Форуму предшествовала большая предварительная работа. Субъектами хозяйствования Минской области, субъектами Российской Федерации было заключено контрактов на 50 миллионов долларов. Много это или мало, я хочу привести пример, что в рамках подготовки к V Форуму регионов мы заключили контрактов на 40 миллионов долларов. Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией.

Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Между Минским областным Советом депутатов и законодательным собранием Свердловской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Параллельно этому велась очень серьезная и плодотворная работа губернатором Минской области – Анатолием Исаченко. Он также заключил соглашение между Минской областью и правительством Оренбургской области. Был проведен ряд рабочих встреч, встречался Анатолий Михайлович с губернатором Краснодарского края, также с главой совета Татарстана и администрацией Калининского района Санкт-Петербурга. По результатам этих встреч были внесены следующие предложения: создать двусторонние рабочие группы, обменяться делегациями, проработать все вопросы, подготовить план мероприятий и организовать встречу на уровне руководителей областей. Для нас этот Форум очень результативный.

Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»

Сергей Прохоров:
Какие ожидания от предстоящего Форума регионов?

Наталья Якубицкая:
Я думаю, это уже будут работать бизнес-круги, заключать контракты. То есть это уже будут реальные договора и контракты.

Люди в материале: Наталья Якубицкая, Сергей Прохоров
 
 
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Новости Беларуси. Тему уборочной кампании продолжим обсуждать с гостем студии СТВ – это председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. ...
 
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