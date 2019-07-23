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Наталья Якубицкая: «Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тему уборочной кампании продолжим обсуждать с гостем студии СТВ – это председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.
«Уборочная кампания – это всегда очень ответственно»
Сергей Прохоров, СТВ:
Наталья Якубицкая, председатель Минского областного Совета депутатов:
Урожайность на сегодня у нас составляет по Минской области 34 центнера с гектара. Мы убрали уже порядка 19% площадей. Основные задачи, которые стоят перед аграриями, перед руководством Минского областного исполнительного комитета, – это качественно, без потерь провести уборочную кампанию, а также в оптимально сжатые сроки.
Мы также должны обеспечить и рассчитаться с государственным заказом и обеспечить кормовую базу на этот и будущий год. Это основные задачи, которые стоят перед нами. Кроме этого уровень зарплаты наших работников – трактористов, машинистов – это тоже для нас очень важно, и мы это контролируем.
Вопросы охраны труда, безопасности, обеспечения спецодеждой и питанием – на ежедневном контроле в области.
«Минская область справится с теми задачами, которые поставил Президент»
Сергей Прохоров:
Наталья Якубицкая:
«Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией»
Сергей Прохоров:
Наталья Якубицкая:
Форуму предшествовала большая предварительная работа. Субъектами хозяйствования Минской области, субъектами Российской Федерации было заключено контрактов на 50 миллионов долларов. Много это или мало, я хочу привести пример, что в рамках подготовки к V Форуму регионов мы заключили контрактов на 40 миллионов долларов. Мы видим динамику в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией.
Между Минским областным Советом депутатов и законодательным собранием Свердловской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Параллельно этому велась очень серьезная и плодотворная работа губернатором Минской области – Анатолием Исаченко. Он также заключил соглашение между Минской областью и правительством Оренбургской области. Был проведен ряд рабочих встреч, встречался Анатолий Михайлович с губернатором Краснодарского края, также с главой совета Татарстана и администрацией Калининского района Санкт-Петербурга. По результатам этих встреч были внесены следующие предложения: создать двусторонние рабочие группы, обменяться делегациями, проработать все вопросы, подготовить план мероприятий и организовать встречу на уровне руководителей областей. Для нас этот Форум очень результативный.
Сергей Прохоров:
Наталья Якубицкая:
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Новости Беларуси. Тему уборочной кампании продолжим обсуждать с гостем студии СТВ – это председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. ...
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