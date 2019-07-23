В Витебской области с рельсов сошли 16 вагонов: пострадавших нет

Источник материала: Интерфакс

В среду в Витебской области на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда, сообщили в МЧС.

К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС. В настоящее время завершается обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана.

"Утечка не обнаружена. Пострадавших нет, на месте оперативно начаты восстановительные работы", - отметили в МЧС.









