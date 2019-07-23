Путин считает необходимым прописать в законодательстве запрет на строительство в подтопляемых районах

Источник материала: Интерфакс

Необходимо доработать законодательство, чтобы не допустить строительства в подтопляемых районах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нужно взять под дополнительный контроль гидротехнические сооружения и совершенствовать нормативную базу, не допускающую строительство в подтопляемых районах или опасных с этой точки зрения", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он также обратил внимание министров, чтобы обеспечить пострадавший от наводнения Тулун современными рабочими местами и производствами. "Надо проработать с нашими компаниями", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что информированность населения в регионе нужно повысить и уделить первостепенное внимание восстановлению инфраструктуры, жилья и материальной поддержке граждан в зоне бедствия. "Выплаты должны быть все осуществлены", - подчеркнул Путин.

Паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

25 человек официально признаны погибшими.