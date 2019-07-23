В 2020 году в России будут лечить синдром Хантера новым препаратом

Источник материала: Интерфакс

Российская биофармацевтическая компания "Нанолек" планирует к 2020 году завершить трансфер технологии и окончательную локализацию производства препарата идурсульфаза бета ("Хантераза") для лечения синдрома Хантера (мукополисахаридоз второго типа, наследственная болезнь соединительной ткани - ИФ), сообщается в пресс-релизе компании.

Пресс-служба напоминает, что "Нанолек" зарегистрировал в России этот препарат в январе 2018 года в партнерстве с южнокорейской компанией Green Cross. С 1 января 2019 года он включен в перечень высокозатратных нозологий и финансируется за счет средств федерального бюджета.

По оценкам экспертов, производство препарата на биофармацевтическом комплексе "Нанолек" в Кировской области поможет уменьшить финансовую нагрузку на федеральный бюджет. Применение идурсульфазы бета более чем на 20% дешевле существующего на сегодняшний день метода ферментозаместительной терапии, отмечается в сообщении.

По подсчетам "Нанолека", при полном переходе на "Хантеразу" экономия бюджетных средств для системы здравоохранения составит 796,845 млн рублей за пять лет.

Кроме того, выпуск препарата в РФ обеспечит бесперебойное наличие лекарства для российских пациентов.

ООО "Нанолек" занимается разработкой и производством биотехнологических и фармацевтических препаратов, в том числе на основе нанотехнологий и наноматериалов. Компания специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров. "Нанолек" контролируют его президент Владимир Христенко и гендиректор Михаил Некрасов, также совладельцем является "Роснано".