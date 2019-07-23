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На Куфаре продают одно из зданий имения графа Чапского

24.07.2019 19:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на площадке Куфар Недвижимость. Стоимость лота — Br606 689 (299 970 USD). 

 
 
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В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на площадке Куфар Недвижимость. Стоимость лота — Br606 689 (299 970...
 
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