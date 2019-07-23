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Новый британский премьер Джонсон обещает, что при любом раскладе выведет страну из ЕС 31 октября

24.07.2019 19:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, твердо заявил о готовности вывести страну из ЕС 31 октября.

"Народ Великобритании устал ждать, время действовать. Мы покинем (ЕС) 31 октября безо всяких "если" и безо всяких "но", - заявил он.

При этом он отметил: "Мы выработаем новое и лучшее соглашение (с ЕС)".

Джонсон ранее заявлял, что сделка, согласованная его предшественницей Терезой Мэй с Брюсселем, мертва. Если Джонсон будет вести новые переговоры с ЕС, он намерен попытаться избавиться от "страховочного плана" по ирландской границе, который вызывает недовольство британского парламента, считающего, что он излишне привязывает Великобританию к нормам ЕС.

 
 
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Борис Джонсон, выступая в среду с программной речью после назначения премьер-министром Великобритании, твердо заявил о готовности вывести страну из ЕС 31 октября....
 
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