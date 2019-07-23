В Минск впервые прилетит президент Узбекистана Мирзиёев

«Сам визит состоится 31 июля — 1 августа. Это первый официальный визит главы нашего государства в Республику Беларусь», — сказал посол.





Дипломат напомнил, что в сентябре 2018 года состоялся визит Александра Лукашенко в Узбекистан, по его итогам был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, в том числе «дорожная» карта сотрудничества.





Как сообщалось, на будущей неделе в рамках визита Мирзиёева в Минск состоится также первый форум регионов Беларуси и Узбекистана.



