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В Минск впервые прилетит президент Узбекистана Мирзиёев
Источник материала: Партизан
Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь пройдет с 31 июля по 1 августа текущего года, сообщил посол Узбекистана в нашей стране, пишет
«Сам визит состоится 31 июля — 1 августа. Это первый официальный визит главы нашего государства в Республику Беларусь», — сказал посол.
Дипломат напомнил, что в сентябре 2018 года состоялся визит Александра Лукашенко в Узбекистан, по его итогам был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, в том числе «дорожная» карта сотрудничества.
Как сообщалось, на будущей неделе в рамках визита Мирзиёева в Минск состоится также первый форум регионов Беларуси и Узбекистана.
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Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь пройдет с 31 июля по 1 августа текущего года, сообщил посол Узбекистана в нашей стране, пишет...
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