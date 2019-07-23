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В Минск впервые прилетит президент Узбекистана Мирзиёев

24.07.2019 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь пройдет с 31 июля по 1 августа текущего года, сообщил посол Узбекистана в нашей стране, пишет interfax.by.

«Сам визит состоится 31 июля — 1 августа. Это первый официальный визит главы нашего государства в Республику Беларусь», — сказал посол.

Дипломат напомнил, что в сентябре 2018 года состоялся визит Александра Лукашенко в Узбекистан, по его итогам был подписан пакет документов по развитию взаимодействия между странами, в том числе «дорожная» карта сотрудничества.

Как сообщалось, на будущей неделе в рамках визита Мирзиёева в Минск состоится также первый форум регионов Беларуси и Узбекистана.
 
Теги: Минск
 
 
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Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь пройдет с 31 июля по 1 августа текущего года, сообщил посол Узбекистана в нашей стране, пишет...
 
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