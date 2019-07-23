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Снова авария: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн. Сведений о пострадавших нет

24.07.2019 20:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн, сообщает МЧС.

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Фото: Nexta
Очередное происшествие на железной дороге: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн 
Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн, сообщает МЧС.

«Орша-Витебск. Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Блогер Nexta сообщает, что поезд № 657 Витебск — Брест в настоящее время находится на станции Замосточье в Витебской области.


Также высадили людей из поездов Орша — Витебск и Могилёв — Полоцк.

Судя по фото, сошёл с рельс поезд, состоящий из цистерн для перевозки сжиженного газа, пишет НН.
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 114
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Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн, сообщает МЧС.
 
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