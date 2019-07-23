Снова авария: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн. Сведений о пострадавших нет

Очередное происшествие на железной дороге: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн

сообщает МЧС. Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн,МЧС.





«Орша-Витебск. Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — сказано в сообщении.





сообщает, ч то поезд № 657 Витебск — Блогер Nextaто поезд № 657 Витебск — Брест в настоящее время находится на станции Замосточье в Витебской области.









Также высадили людей из поездов Орша — Витебск и Могилёв — Полоцк.





пише т НН. Судя по фото, сошёл с рельс поезд, состоящий из цистерн для перевозки сжиженного газа,т НН.















