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Снова авария: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн. Сведений о пострадавших нет
Источник материала: Партизан
Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн, сообщает МЧС.
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Фото: Nexta
Очередное происшествие на железной дороге: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн
Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн,
«Орша-Витебск. Вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов несколько цистерн. К месту прибывают подразделения МЧС. Сведений о пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Блогер Nexta
Также высадили людей из поездов Орша — Витебск и Могилёв — Полоцк.
Судя по фото, сошёл с рельс поезд, состоящий из цистерн для перевозки сжиженного газа,
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Снова авария: на участке Орша-Витебск сошли с рельсов несколько цистерн. Сведений о пострадавших нет
Вблизи деревни Замосточье Оршанского района сошли с рельсов несколько цистерн, сообщает МЧС.
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