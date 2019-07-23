Умер актер Рутгер Хауэр





Рутгер Хауэр. Фото: Reuters

Издание сообщает, что Рутгер Хауэр умер у себя дома после непродолжительной болезни.





Рутгер Хауэр родился в голландском городе Брекелен 23 января 1944 года в актерской семье: его родители преподавали в театральном колледже. Благодаря своему врожденному таланту и стараниям родителей он уже с пяти лет стал выступать на сцене, а в 11 лет состоялся полноценный дебют в трагедии «Аякс» Софокла. Рутгер Хауэр не отличался примерным поведением, часто прогуливал уроки, а в 15 лет сбежал из дома и устроился на торговое судно своего дедушки. Почти год будущий актер провел в плавании, побывал в Канаде, Персидском заливе, Сингапуре, Пакистане.





По возвращении домой актерская карьера заладилась не сразу, поначалу юноша вынужден был работать автомобильным мойщиком, сварщиком, садовником, плотником. Рутгер Хауэр поступил в театральный швейцарский институт в Базеле в 1962 году, но проучился там только два года, после чего нанялся солдатом в десантные войска на два года. Далее последовала учеба в актерской школе Амстердама, после которой актер был принят в труппу Амстердамского Королевского театра.





Впервые на экранах Рутгер Хауэр появился в 12 лет: в 1956 году он снялся в телеспектакле «Асмодей». Однако настоящим стартом кинокарьеры стала главная роль в сериале «Флорис» в 1969 году. Всенародное признание пришло к актёру благодаря сотрудничеству с режиссёром Полом Верховеном в таких фильмах, как «Турецкие наслаждения», «Кити-вертихвостка», «Солдат королевы», «Лихачи», «Плоть и кровь».





От роли к роли росла популярность Рутгера Хауэра, он начал сотрудничать с голливудскими кинематографистами. Первой работой в Голливуде стала картина «Ночные ястребы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В дальнейшем актер получал самые разнообразные роли в ряде очень удачных кинолент: «Бегущий по лезвию бритвы», «Попутчик», «Взять живым или мертвым», «Игры на выживание», «Слепая ярость», «Обрученные со смертью», «Достучаться до небес». Высоко была оценена специалистами и кинолента «Легенда о святом пропойце» Эрманно Ольми. Среди последних наиболее заметных работ Рутгера Хауэра — роли в фильмах «Зов предков», «Великий Мерлин», «Десятое королевство», «Обжигающий день», «Наставник», «Зеркальные войны. Отражение первое».





Кроме того, Рутгер Хауэр достиг определенного успеха и по ту сторону экрана, выпустив ряд проектов как кинорежиссер, сценарист или продюсер.



