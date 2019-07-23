Под видом немецких овчарок продавал дворняг





сообщает в пресс-служба УВД. Шло время, и хозяева, которые приобрели щенков «немецкой овчарки» понимали, что их питомцы далеко не благородных кровей, а, значит, они переплатили. Официально оформлял договора купли-продажи, как того и требует закон,в пресс-служба УВД. Шло время, и хозяева, которые приобрели щенков «немецкой овчарки» понимали, что их питомцы далеко не благородных кровей, а, значит, они переплатили.





Начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак: Были проведены соответствующие исследования с пирвлечением специалистов, по результатам которых правоохранители выяснили, что мужчина обманывал покупателей. Противоправной деятельностью, насчитывающей большое количество эпизодов, занимался в период с 2014 по 2018 год.









По ч.1 ст.209 УК РБ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.



