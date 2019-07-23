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Под видом немецких овчарок продавал дворняг
Источник материала: Партизан
Житель Сморгонского района 1969-го года рождения подозревается в совершении мошеннических действий. Являясь индивидуальным предпринимателем, он занимался разведением породистых собак, которых реализовывал по всей области.
Официально оформлял договора купли-продажи, как того и требует закон,
Начальник Мостовского РОВД Эдуард Шестак: Были проведены соответствующие исследования с пирвлечением специалистов, по результатам которых правоохранители выяснили, что мужчина обманывал покупателей. Противоправной деятельностью, насчитывающей большое количество эпизодов, занимался в период с 2014 по 2018 год.
По ч.1 ст.209 УК РБ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.
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Житель Сморгонского района 1969-го года рождения подозревается в совершении мошеннических действий. Являясь индивидуальным предпринимателем, он занимался...
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