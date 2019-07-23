Где находится самая дорогая в мире финансовая компания?

Нет, это не США, – капитализация Goldman Sachs, одного из крупнейших инвестиционных банков, составляет всего $78 млрд.





Ответ: Китай.





Финтех-компания Ant Financial, которая появилась 15 лет назад как эскроу-сервис, оценивается в $150 млрд. Ее услугами в Китае пользуются 700 млн человек. Вместе с другими странами – миллиард. В составе Ant сегодня работает не только платежная система, но и крупнейший денежный фонд в мире «Юй’Э Бао», что в переводе с китайского означает «заначка», говорится в статье Republic.













Компания, чьи первые клиенты пользовались факсом, чтобы подтвердить отправку денег, сегодня проводит 256 тысяч транзакций в секунду – это в три раза больше, чем у Visa. Неудивительно, что она стала поводом для беспокойства руководителей крупных западных конкурентов. Глава JPMorgan Джеймс Даймон в ежегодном письме писал, как его впечатлило и одновременно взволновало стремительное развитие финтеха в Китае.









Будущее потребительских платежей формируется не в Нью-Йорке или Лондоне, а в Китае, отмечал Bloomberg. Там денежные потоки проходят через цифровые экосистемы, которые сочетают в себе социальные сети, онлайн-магазины и банки. Однажды в Шанхае руководитель одного из крупнейших банков в США наблюдал такую картину: подростки рядом с ним, сидевшие в телефонных чатах, посылали друг другу деньги и делали покупки онлайн. Страшный сон для американца: банк в этом случае не получал ни копейки комиссии.





Ant Financial и его ⁠платежная система Alipay – главный двигатель прогресса. Вместе с Tencent, главным ⁠конкурентом, которому принадлежит известный WeChat, он меняет представление о том, какими ⁠должны быть платежи ⁠в 21 веке. Но футуристические ⁠приложения, аналогов которым нет ⁠ни в Европе, ни в США, так или иначе связаны с государственными банками, которые находятся под контролем китайской коммунистической партии. Капитализм в красных тонах – это про Китай.

Провал eBay

История Ant Financial началась в 2004 году с появлением Alipay. Тогда это был эскроу-сервис, которым пользовались клиенты сервиса Taobao, китайской версии eBay. Покупатели хотели быть уверенными, что получат товар, а продавцы – что получат деньги за него. Средства отправляли в Alipay через банк или почту. Сотрудники сервиса перепроверяли документы, подтверждали транзакции и по факсу посылали банковские талоны. «Все началось с эволюции доверия», – рассказала в беседе с Quartz Жаклин Резес, бывшая участница совета директоров Alibaba. Для китайской индустрии интернет-ритейла появление Alipay стало поворотным событием.





В то время китайский рынок пытался завоевать eBay и принадлежащий ему PayPal, но им этого не удалось. В книге «Алибаба. Дом, который построил Джек Ма» Дункан Кларк отдельно рассматривал причины провала этих двух сервисов. Для PayPal, писал он, проблемой стало то, что банковская сфера активно контролировалась государством, а значит для запуска потребовалось бы много времени. Кроме того, юань нельзя свободно конвертировать в другую валюту. Это означает, что иностранные платежные системы не могут проводить международные операции или предлагать услуги.









eBay, который выкупил в Китае свой аналог EachNet, хотел запустить собственный эскроу-сервис «Ань Фу Тун» (безопасные платежи), разработанный в Китае. В PayPal считали, что их продукт был бы лучше. Вместо того, чтобы выбрать что-то одно, eBay интегрировал в систему сразу два сервиса. «Это была катастрофа», – писал Кларк. Пользователи постоянно жаловались на сложности при оформлении заказов. Бывало и такое, что Банк Китая изымал чеки PayPal, ссылаясь на борьбу с отмыванием денег иностранными преступниками. Если к тому моменту у Taobao 80% платежей были в онлайне, то у eBay – только 20%.





Пока eBay и PayPal пытались разобраться, как им следует правильно работать в Китае, Alipay стремительно развивался. Сервис запустил на сайте онлайн-чат, в котором покупатель мог написать продавцу по любому поводу. У eBay такой коммуникации не было. Также компания допустила серьезную ошибку в управлении. Она пыталась руководить китайским бизнесом из Калифорнии.

Приход Yahoo

eBay потерял сотни миллионов долларов на развитие бизнеса в Китае. Но это лишь небольшая часть денег, которые в 2005 году компания Yahoo заплатила за 40% Alibaba. Тогда сделка обошлась в миллиард долларов. Это было дальновидным решением, поскольку цена компании стремительно увеличивалась.





На покупке акций настоял сооснователь Yahoo Джерри Янг. С Джеком Ма он случайно познакомился в 1997 году, когда тот, будучи младшим сотрудником министерства экономики Китая, был его туристическим гидом по Великой китайской стене. Янг говорил, что Ма был первым человеком, с которым он познакомился в стране. Они обсуждали развитие интернета и его будущее.





В 2005 году Янг и Ма снова встретились. Встреча прошла в Кремниевой долине на саммите для китайских предпринимателей. Во время прогулки они стали обсуждать бизнес и договорились, что инвестиции Yahoo в Alibaba были бы неплохой идеей, рассказывает Forbes. К тому моменту одна половина цены компании Ма состояла из стоимости Alipay, другая – из стоимости Taobao. И тот, и другой бизнес терял деньги. Сделка была сложной с юридической точки зрения и стороны несколько раз грозились сорвать ее. Но в конце-концов Янг уговорил Ма завершить начатое.





Alibaba получил $1 млрд инвестиций от Yahoo и вложил эти деньги в развитие бизнеса. Платы за размещение товара на Taobao больше не было. Продавцы стремительно начали переходить от EachNet к Alibaba. Весной 2007 года доля Taobao на китайском рынке составляла 82%. У EachNet было только 7%.









В 2010 году Alibaba вывел Ant Financial, который управляет Alipay, в отдельную компанию. К тому моменту сервис платежей уже оценивался в $1 млрд. Ма объяснял, что отдельная финансовая компания была нужна для того, чтобы удовлетворить Центробанк Китая: регулятор опубликовал новые правила, применимые к платежным системам с иностранным капиталом. В них говорилось, что для работы таких сервисов нужно было получить специальную лицензию. Но через несколько лет основатель Alibaba признал, что эти правила так и не вступили в силу.





О решении Alibaba вывести Alipay из-под своего крыла в Yahoo узнали только спустя пять недель. На фоне этих новостей акции американской компании просели, она потеряла миллиарды долларов капитализации. Затем акции китайского интернет-гиганта постепенно начали продавать. В 2012 году Yahoo продала половину ценных бумаг за $7,6 млрд. Спустя шесть лет это решение признают ошибкой.

Все для «маленьких людей»

Год назад Ant Financial удивил многих. Компания собрала $14 млрд, после чего ее капитализация составила $150 млрд (по другим оценкам – $155 млрд). Это был крупнейший в истории частный фандрайзинг. Одна компания привлекла почти столько денег, сколько все американские и европейские финтех-проекты вместе взятые за год.





В заявлении Ant указывал, что средства пойдут на ускорение глобализации Alipay и на инвестиции в финансовые технологии. В ближайшие годы компания хочет, чтобы число пользователей платежного сервиса выросло до 2 млрд человек. Ожидается, что в этом году финансовая компания выйдет на биржу в Гонконге, но этого может и не произойти. В Ant много за последние года говорили о проведении IPO, но эти планы постоянно откладывались. Хотя компания и так получала много инвестиций, в том числе от американской компании General Atlantic и канадской пенсионной программы. Государственные китайские банки не остались в стороне. Средства вложили China Construction Bank и China Development Bank.





В дальнейшем Ant хочет, чтобы 65% выручки приносили технологии, ориентированные на бизнес: помощь банкам, предоставление услуг по защите от мошенничества и так далее. Но компания сначала ориентировалась как раз на простых потребителей. Это заметно и по ее названию. Ant с английского означает «муравей». Глава компании Эрик Цзин (один из 18 основателей Alibaba) сравнивал клиентов с этими насекомыми и говорил, что услуги в первую очередь нацелены на «маленьких людей».









Пользователи любят Alipay за три вещи: скорость, низкая цена и безопасность. Продавцы, которые принимают оплату через сервис, платят комиссию в 0,3% с транзакций, в то время как по кредитным картам нужно отдавать 3–5%.





Некоторые и вовсе ничего не платят. Бесплатные переводы между физическими лицами подталкивают предпринимателей регистрировать индивидуальные коммерческие предприятия. Чтобы перевести деньги за покупку, достаточно открыть приложение и сфотографировать QR-код, который многие продавцы приклеивают на витрины.

Щедрый кредитор

Ant добился популярности и по той причине, что компания активно выдавала кредиты физическим лицам. Собственный кредитный скоринг Sesame Credit анализирует транзакции, выполненные через Alipay, и выдает займы. Клиенты с самыми высокими баллами освобождаются от депозитов за гостиницы и получают право на льготные процентные ставки или большие суммы кредита.





Получить кредит тоже просто. Газета Nikkei Asian Review в качестве примера приводила историю предпринимателя из провинции Чжэцзян. Ему нужен был заем, чтобы закупить колготки и носки перед Днем холостяка. Ему одобрили кредит до 200000 юаней ($30 тысяч). Этого не хватило и он попросил еще 80 тысяч юаней ($12 тысяч). Деньги сразу же пришли на его счет в Alipay, а процентная ставка не превышала 0,04% в сутки.





В Китае кредиты берут в том числе и те, кто занимается сельским хозяйством. Представители Alipay предлагают фермерам услуги по прогнозированию расходов на семена, удобрения и агрохимию. Кредиторы советуют, как лучше использовать средства до начала посадки, и собирают деньги после урожая.









Еще один сервис для клиентов Ant – денежный фонд «Юй’Э Бао». Он появился в 2013 году. Средства, вложенные участниками, инвестируются в фонд рынка краткосрочных капиталов, которым управляет Tianhong Asset Management (в нем Alibaba владеет контрольным пакетом акций). В фонд вложили средства 588 млн человек (треть населения Китая), а объем его активов составляет $170 млрд.





«Юй’Э Бао» стал популярным из-за простоты, объясняет Quartz. Многие китайцы относятся к нему как к банковскому счету, с которого они расплачиваются за такси, кофе или кино. «Меня не очень волнует, что Alibaba делает с моими деньгами. Компания слишком большая, чтобы развалиться. Но я рада, что ежемесячный процентный доход позволяет мне купить стакан чая с молоком», – рассказала WSJ 32-летняя IT-менеджерка Сюй Сяоянь, которая ежемесячно откладывает 20–30% зарплаты.

Проблемы

Один из главных вызовов для Alipay – это конкуренция. Сервис Alibaba остается лидером по доли рынка мобильных платежей, но у Tencent выше уровень проникновения – 84% против 64%. Причина кроется в популярности приложения WeChat, которое фактически заменило китайцам все. В нем можно не только переписываться, но и заказывать еду, использовать как аналог тиндера, играть в игры и так далее. Встроенный WePay позволяет платить за товары и услуги.





Не так давно власти объявили войну онлайн-кредитованию, важному направлению для развития Ant. Активы многих компаний оказались замороженными, а по подозрению в мошенничестве под арест попали 60 человек. «Вещи, которые делает Ant, достаточно инновационны. Они могут работать в этом году, но перестанут в следующем. Все зависит от китайских законов. Поэтому трудно оценить его [Ant] ценность», – анонимно объяснял в беседе с Reuters гонконгский аналитик.









Существуют и опасения, связанные с личными данными. В Китае финансовые организации проводят все электронные платежи через государственную систему. Так власти хотят отслеживать отмывание денег. Представители Alibaba заявляли, что не будут передавать данные пользователей третьим лицам, но на деле компания показывала, что готова соблюдать любые директивы властей.



