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БАТЭ проводит первый матч второго раунда Лиги Чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой футбол снова в Борисове. БАТЭ начинает свой первый поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках у «жёлто-синих» норвежский «Русенборг».
Обслуживает встречу швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.
Старт сложился для команд по-разному. Чемпион Норвегии довольно легко в двух матчах расправился с североирландским «Линфилдом». А вот команде Алексея Баги пришлось помучаться с польским «Пястом».
Ответный матч пройдет 31 августа в Тронхейме.
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Новости Беларуси. Большой футбол снова в Борисове. БАТЭ начинает свой первый поединок в рамках второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, сообщили в...
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