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Новости экономики за 24.07.2019

24.07.2019 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске проходит белорусско-иранский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 24.07.2019

Такие встречи – всегда отличная возможность наладить или укрепить деловые связи, провести переговоры с представителями иранских предприятий, заинтересованных в сотрудничестве с белорусским бизнесом в различных сферах: от медицины до нефтепереработки. В составе иранской делегации – руководители банков, промышленных предприятий, а также экспортеры. С ними белорусские коллеги обсуждают в эти дни перспективы развития белорусско-иранского делового взаимодействия: от поставок продуктов питания и специй до импорта персидских ковров.

В СТРАНЕ ПОВЫСЯТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Новости экономики за 24.07.2019

С 1 августа в стране повысят бюджет прожиточного минимума. Будет 230 рублей 91 копейка. Сейчас – 224 рубля. БПМ пересматривают раз в квартал. Новые значения продержатся до октября. Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий, социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособий по уходу за инвалидом I группы, государственных пособий семьям с детьми.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новости экономики за 24.07.2019

Проект белорусской компании «Кино-мо Технолоджис» (известна разработками в области голограмм) получил престижную премию нидерландско-британской торговой палаты в области технологий. Это первая награда, учрежденная старейшей европейской организацией, а белорусский проект из ПВТ – первый победитель в этой категории.

БАНКИ ШВЕЙЦАРИИ ВЫДАЮТ КРЕДИТЫ ПОД ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ

Новости экономики за 24.07.2019

Банки Швейцарии выдают кредиты под отрицательную процентную ставку. Так что заёмщик вернет банку денег меньше, чем взял. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция – низкой. Депозитная ставка Национального банка Швейцарии составляет минус 0,75%. Это означает, что если у коммерческого банка есть свободные денежные средства, он обязан хранить их на счетах в регуляторе и платить за это 0,75% от суммы размещения. Таким образом, наличие свободных денежных средств для банков совершенно невыгодно, и они стараются выдать как можно больше кредитов.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске проходит белорусско-иранский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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