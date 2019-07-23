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«Закон об отсрочках». Что изменится и когда вступает в силу?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На срочную военную службу по новым правилам. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования военной организации государства. В частности, в документе утвержден иной порядок предоставления отсрочек.
Изменения коснулись тех, что дают возможность продолжить образование. Отныне вводится принцип одноразовости подобной льготы. Принципиально важно и то, что все другие предоставляемые ранее отсрочки, например, по состоянию здоровья или семейному положению – сохранены. С какой целью реализуются законодательные новеллы и когда документ вступит в силу?
«Закон об отсрочках» – так его прозвали в народе, напрашивался давно. Последние глобальные изменения в порядок призыва мужчин в армию вносились ещё на заре 2000-х. Годных к призыву молодых людей было в десятки раз больше, чем требовалось армии.
На отсрочки запрос от гражданского общества был всегда – тогда государство пошло навстречу и предоставило самый большой в мире перечень оснований для них – 76.
Владимир Макаров, начальник управления информации Министерства обороны Беларуси:
О военной безопасности говорят не красного словца ради. Ситуация в соседней Украине наглядно показывает – сегодня ни одно, даже нейтрально настроенное государство, не защищено от вооружённого конфликта.
Беларусь никогда не проявляла агрессивных действий в отношении других стран, но, как в той присказке, порох сухим держит. Слишком большой была цена победы в 45-м, слишком хрупким может быть мир сейчас.
Александр Павловский, доктор военный наук:
С этих позиций и анализируется ситуация в стране. Падение рождаемости в начале 2000-х – недобор в армию сегодня. По факту, а не в теории. Ибо годных для службы в армии, это мужчины от 18 до 27 лет – 140 тысяч у нас. Армия нуждается лишь в 10 тысячах в год, но служить идут – чуть больше 4.
У остальных вполне законные основания для отсрочки. Новый порядок, по сути, затронет лишь малую часть призывников – лишь тех, кто решил получить вторую ступень образования: после высшего – магистратура и аспирантура, после среднего технического – высшее.
Это, пожалуй, главное изменение. Анализ министерств и ведомств показывал – магистратуру и аспирантуру многие понимали не как возможность продолжить образование, выйти на защиту диссертации, прокачать свои скиллы учёного, а как относительно простой и законный способ не служить.
При этом авторы закона развеивают и ещё один миф – талантливых учёных никто таким образом не прессует. Если человек действительно талантлив, у него всегда есть способ получить ещё одну отсрочку.
И ещё раз о цифрах. Призвать в армию нужно осенью – 3 тысячи и весной ещё 2 тысячи мужчин. Остальные в 50-тысячном контингенте белорусской армии служат по контракту. Но надо понимать, что такая армия полноценно воевать всё равно не сможет. Её цель – поддержание боеготовности в мирное время и развёртывание вооружённых сил в случае войны.
В теории, чтобы это было эффективно, каждый мужчина, защитник Отечества, должен получить военную квалификацию. Условно, уметь наводить орудие, уметь пеленговать, окапываться и стрелять. Помните, что во время Второй мировой первыми погибали молодые люди – вчерашние студенты. Они просто не умели воевать, а потому становились лёгкой мишенью для опытного противника.
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Новости Беларуси. На срочную военную службу по новым правилам. Президент Беларуси 24 июля подписал закон, который регулирует вопросы эффективного функционирования...
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