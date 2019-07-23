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Лось переплывал водоём в Шабанах. Видео

24.07.2019 21:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный пловец. Утром 24 июля жители Шабанов заметили лося, который переплывал технический водоём на улице Инженерной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лось переплывал водоём в Шабанах. Видео

Видео не осталось незамеченным в просторах интернета. Территория озера полностью ограждена и непонятно, как лесной обитатель оказался в воде. Обеспокоенные жители вызвали сотрудников МЧС

Лось переплывал водоём в Шабанах. Видео

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Новости Беларуси. Необычный пловец. Утром 24 июля жители Шабанов заметили лося, который переплывал технический водоём на улице Инженерной, сообщили в программе...
 
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