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Стирать по выходным теперь выгоднее: в Беларуси ввели многотарифные счетчики на свет

24.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ввели многотарифные счетчики электричества. Почувствовали ли жители выгоду, узнала корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович.

Плита в кухне жительницы Минска Ольги Белан работает часто: надо готовить для двоих детей и мужа. Семья перешла на дифференцированный тариф. 

«Все делаю днем, потому что нахожусь в декрете. А всю основную работу – стирки, генеральные уборки – на выходных», – сказала Ольга Белан.

Временные периоды удобны тем, кто ведет ночной образ жизни или откладывает домашние дела на выходные. Для таких – втрое дешевле. Как и в праздничные дни. Но больше всего белорусы электроэнергии потребляют утром и вечером в будни.

«Для того чтобы сгладить вечерний пик, который формирует население, придя домой и включая свои электроприборы, и введена эта тарифная система. Самая дешевая электроэнергия будет с 23:00 до 6:00, а самая дорогая – с 17.00 до 23.00», – сообщил начальник управления сбыта энергии ГПО «Белэнерго» Виктор Викторович.

Службы «Энергосбыта» обрабатывают в день десятки заявлений. Желающих сэкономить оказалось немало. 

«Для того чтобы перейти на дифференцированную оплату по временным периодам, достаточно всего лишь написать заявление. И при этом иметь электронный прибор учета», – отметил начальник отделения по сбыту электрической энергии РУП «Минскэнерго» Александр Лазаревич. 

Замена оборудования бесплатная. До конца 2023 года в Беларуси планируют перейти на более точные электронные приборы. Тогда считывать показания или перепрограммировать счетчик на любой тариф работники «Энергосбыта» смогут, не выходя из офиса. 

Подобная схема действует и в других странах, так, цены на электроэнергию зависят от времени суток в России и Казахстане. 



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Теги: Минск
 
 
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Временные периоды удобны тем, кто ведет ночной образ жизни или откладывает домашние дела на выходные. Для таких – втрое дешевле. Как и в праздничные дни.
 
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