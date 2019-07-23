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Стирать по выходным теперь выгоднее: в Беларуси ввели многотарифные счетчики на свет
24.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ввели многотарифные
Плита в кухне жительницы Минска Ольги Белан работает часто: надо готовить для двоих детей и мужа. Семья перешла на дифференцированный тариф.
«Все делаю днем, потому что нахожусь в декрете. А всю основную работу – стирки, генеральные уборки – на выходных», – сказала Ольга Белан.
Временные периоды удобны тем, кто ведет ночной образ жизни или откладывает домашние дела на выходные. Для таких – втрое дешевле. Как и в праздничные дни. Но больше всего белорусы электроэнергии потребляют утром и вечером в будни.
Службы «Энергосбыта» обрабатывают в день десятки заявлений. Желающих сэкономить оказалось немало.
«Для того чтобы перейти на дифференцированную оплату по временным периодам, достаточно всего лишь написать заявление. И при этом иметь электронный прибор учета», – отметил начальник отделения по сбыту электрической энергии РУП «Минскэнерго» Александр Лазаревич.
Замена оборудования бесплатная. До конца 2023 года в Беларуси планируют перейти на более точные электронные приборы. Тогда считывать показания или перепрограммировать счетчик на любой тариф работники «Энергосбыта» смогут, не выходя из офиса.
Подобная схема действует и в других странах, так, цены на электроэнергию зависят от времени суток в России и Казахстане.
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Временные периоды удобны тем, кто ведет ночной образ жизни или откладывает домашние дела на выходные. Для таких – втрое дешевле. Как и в праздничные дни.
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