ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»

24.07.2019 21:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 31 июля. Поводом для приезда станет I белорусско-узбекский форум регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»

Главная тема – промышленная кооперация. На выставку в Минск узбекские предприятия привезут более тысячи наименований товаров, среди которых знаменитый текстиль, овощи и фрукты, лекарства, образцы автопрома.

Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»

Пока товарооборот двух стран по итогам 2018 года составляет 420 миллионов долларов. Свою лепту в достижение миллиардной планки (именно такую задачу ставили главы двух государств) могут внести регионы. Отдельный интерес к сфере IT. В ходе двухдневного визита Шавкат Мирзиёев также планирует посетить белорусский ПВТ.

Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Одной из целей этого форума является именно изучение возможностей друг друга, перспектив совместной работы. Каждая область Узбекистана и Беларуси нащупала для себя какие-то интересные направления: где-то мясо-молочная промышленность, где-то производство сельскохозяйственной техники. Есть в области малого бизнеса очень интересные проекты, в пищевой промышленности, в переработке сельскохозяйственной продукции. Узбекистан очень славится своей сельскохозяйственной продукцией. Беларусь тоже славится своим текстилем, Узбекистан славится своим хлопком. Тут я думаю тоже, есть много интересного, над чем мы должны работать.

Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»

Напомним, Александр Лукашенко в минувшем году посещал Узбекистан с официальным визитом. В результате плодотворных переговоров была составлена дорожная карта. Форум в белорусской столице позволит подвести итоги реализации договоренностей и наметить новые перспективы.

Люди в материале: Насирджан Юсупов
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 31 июля. Поводом для приезда станет I белорусско-узбекский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Скончался актер Рутгер Хауэр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика