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Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 31 июля. Поводом для приезда станет I белорусско-узбекский форум регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная тема – промышленная кооперация. На выставку в Минск узбекские предприятия привезут более тысячи наименований товаров, среди которых знаменитый текстиль, овощи и фрукты, лекарства, образцы автопрома.
Пока товарооборот двух стран по итогам 2018 года составляет 420 миллионов долларов. Свою лепту в достижение миллиардной планки (именно такую задачу ставили главы двух государств) могут внести регионы. Отдельный интерес к сфере IT. В ходе двухдневного визита Шавкат Мирзиёев также планирует посетить белорусский ПВТ.
Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:
Напомним, Александр Лукашенко в минувшем году посещал Узбекистан с официальным визитом. В результате плодотворных переговоров была составлена дорожная карта. Форум в белорусской столице позволит подвести итоги реализации договоренностей и наметить новые перспективы.
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Новости Беларуси. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 31 июля. Поводом для приезда станет I белорусско-узбекский...
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