В Турции неизвестный выстрелил в белорусского дипломата

Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении", - сказал Анатолий Глаз.

МИД уточняет подробности.-0-