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В Турции неизвестный выстрелил в белорусского дипломата

24.07.2019 22:12 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении", - сказал Анатолий Глаз.

МИД уточняет подробности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный выстрелил в советника посольства Беларуси в Турции, он госпитализирован, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник...
 
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