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Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На двухколесных есть лишь небольшая пометка об ответственности за ненадлежащее пользование. Но информативности в этом мало. Поэтому прокуратура столицы порекомендовала кикшеринговой компании позаботиться о сохранности своего транспорта с помощью дополнительных знаков.
Скоро на электросамокатах появится специальная наклейка с подробной инструкцией и правилами пользования, которую не заметить будет сложно.
Владимир Галуза, начальник диспетчерской службы кикшеринговой компании:
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Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе...
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