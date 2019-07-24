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Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?

24.07.2019 22:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?

На двухколесных есть лишь небольшая пометка об ответственности за ненадлежащее пользование. Но информативности в этом мало. Поэтому прокуратура столицы порекомендовала кикшеринговой компании позаботиться о сохранности своего транспорта с помощью дополнительных знаков.

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?

Скоро на электросамокатах появится специальная наклейка с подробной инструкцией и правилами пользования, которую не заметить будет сложно.

Как намерены бороться с кражами электросамокатов в Минске?

Владимир Галуза, начальник диспетчерской службы кикшеринговой компании:
Граждане привыкли к этому новому виду транспорта. И что стоящий самокат на улице – это не просто ничейная, забытая, потерянная вещь, а это чья-то собственность. И есть такой сервис, можно им пользоваться. С начала запуска прошло около 3 месяцев, и рост составил – в 7 раз.

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Новости Беларуси. Антикражный пиар. На кикшеринговых электросамокатах и велосипедах появится дополнительная информация о правилах проката, сообщили в программе...
 
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