|
В Гомеле энтузиасты разработали прибор, способный диагностировать здоровье деревьев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гомельские учёные разработали прибор, диагностирующий самочувствие деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты в разных областях науки объединились для того, чтобы спасти городской лес во дворе собственного дома. В результате буквально «на коленке» был собран прибор, зарубежные аналоги которого стоят тысячи долларов. Датчик измерения биоэлектрического потенциала деревьев широко применяется в парковых хозяйствах Европы для определения состояния и подбора лечения деревьев.
Этот сосновый бор вот уже 30 лет – гордость местных жителей. Такого леса во дворе больше нет ни у кого в Гомеле: деревья удалось сохранить во время стройки. Теперь задача – уберечь от короеда и других вредителей.
Владимир Макаров, председатель молодёжного жилого комплекса «Солнечный»:
Радиофизик Владимир Макаров лес решил спасать по-научному.
Александр Добриян, СТВ:
С измерением возникли проблемы. В Беларуси нужных приборов найти не удалось. Пришлось разрабатывать и мастерить самим. Помог сосед – сотрудник научно-исследовательского института.
Пикофарады и килоомы – в физических единицах измерения Владимир Макаренко вот уже несколько месяцев каждое утро оценивает здоровье леса под собственным окном. Всю жизнь он создавал приборы для машиностроения, теперь электроды подключает к сосне.
Владимир Макаренко, старший научный сотрудник Института механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси:
За интерпретацией данных «сосновой» биоэнергетики обратились к биологам.
Александр Падутов, доцент кафедры лесохозяйственных дисциплин Гродненского государственного университета им. Ф. Скорины:
В перспективе новый прибор позволит коренным образом изменить подходы к городскому озеленению. Он поможет точно диагностировать болезни и своевременно оказывать помощь ослабевшим деревьям.
Кроме того, стоимость белорусской разработки в 30 раз дешевле иностранного аналога. Интересно, что работают учёные на чистом энтузиазме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Гомельские учёные разработали прибор, диагностирующий самочувствие деревьев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)