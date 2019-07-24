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Европейский инвестиционный банк поможет в реконструкции очистной станции Минска

24.07.2019 23:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Инвестиции в городскую экосреду. Реконструкцию городской очистной станции проведут с помощью средств Европейского инвестиционного банка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Европейский инвестиционный банк поможет в реконструкции очистной станции Минска

Соответствующее соглашение планируют подписать уже в августе. Детали проекта обсудили 24 июля в ратуше руководство Мингорисполкома и финансового учреждения.

Европейский инвестиционный банк поможет в реконструкции очистной станции Минска

Стоимость работ по реконструкции станции оценивают в 185 миллионов евро. Почти половину готов предоставить Европейский инвестиционный банк. До 2025 года обновлённая очистная станция должна начать работу.

Европейский инвестиционный банк поможет в реконструкции очистной станции Минска

Фёдор Римашевский, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Я надеюсь, что до конца года мы уже начнем достаточно плотно работать с консультантами по формированию конкурсного задания. Непосредственно к реализации самого проекта мы планируем приступить в 2020 году.

Европейский инвестиционный банк поможет в реконструкции очистной станции Минска

Вазиль Худак, вице-президент Европейского инвестиционного банка:
С руководством города Минска мы обсудили другие возможные проекты, такие как модернизация городского транспорта, развитие метрополитена Минска, который важен для продвижения горожан.

Европейский инвестиционный банк поможет в реконструкции очистной станции Минска

Обсуждали также участие инвесторов в проектах по очистке городских водоемов и повышению энерго-эффективности зданий. Как отметили на встрече, экологические условия в Минске полностью соответствуют приоритетам Европейского инвестиционного банка, что дает возможность говорить о тесном сотрудничестве.

Люди в материале: Федор Римашевский, Вазиль Худак
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Инвестиции в городскую экосреду. Реконструкцию городской очистной станции проведут с помощью средств Европейского инвестиционного...
 
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