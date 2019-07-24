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Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сезон сбора ягод и грибов следует помнить о правилах безопасности в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За лета в Минской области потерялись !!! человек. Перед выходом на поиск природных даров, нужно предупредить близких о своих планах.
При себе лучше всего иметь полностью заряженный телефон, бутылку воды, компас, нож и спички – эти предметы могут спасти вам жизнь. Экипировка должна быть не только удобной, но и яркой – человека одетого в камуфляж искать намного сложнее.
Сергей Кузнецов, главный лесничий Пуховичского лесхоза:
Если вы заблудились, главное – выйти к людям. Важными ориентирами будут линии электропередачи, просеки и тропы. Также можно выйти к реке и спускаться по течению.
Если ориентиры на местности не помогают, попробуйте позвонить спасателям по номеру 101 или 112. При отсутствии связи разведите костер в безопасном месте и подготовьте ночлег.
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Новости Беларуси. В сезон сбора ягод и грибов следует помнить о правилах безопасности в лесу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За лета в Минской области...
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