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16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

24.07.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП в Оршанском районе. 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

К месту незамедлительно прибыли подразделения МЧС. Спасатели провели обследование на предмет возможного повреждения ёмкостей с пропаном. К счастью, утечки не произошло.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

Пострадавших в связи с инцидентом также нет. На месте аварии ведутся восстановительные работы.

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

16 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Витебской области

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Новости Беларуси. ЧП в Оршанском районе. 24 июля вблизи деревни Замосточье сошли с рельсов 16 цистерн грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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