«Через 25−30 лет поднимем бокальчик». Бага назвал победу БАТЭ над «Русенборгом» исторической

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после победы над «Русенборгом» (2:1) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пообещал сыграть в ответном поединке в стиле «Песняров» и проставиться через 25−30 лет. Его коллега Эйрик Хорнеланд заверил, что в Норвегии его подопечные дадут рок-н-ролл.

«Расклады? Крамника и Гельфанда можно раскладывать, а здесь…»

— Алексей Анатольевич, согласитесь ли вы, что этот матч был для команды легче, чем домашний с «Пястом» в 1-м квалификационном раунде?

— Нет, он был тяжелым, — парировал Бага. — Впечатление обманчивое. Соперник — команда высокого уровня. Мы добились победы. Понятно, что это только первая часть противостояния. Неизвестно, как все сложится для нас в Норвегии. Тем не менее победа сегодня — еще одна страничка в истории нашего клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— «Пяст» и «Русенборг» — какая из этих команд сильнее?

— Будет некорректно по отношению к футболистам и тренерам этих команд сравнивать. Мы прошли чемпиона Польши. У нас есть еще 90 минут, а может, и больше в противостоянии с «Русенборгом». С нашей стороны неуместно сравнивать, когда речь идет о коллективах-участниках квалификации Лиги чемпионов.

— Тренер «Русенборга» пообещал, что в ответной встрече его команда покажет рок-н-ролл. Продолжая музыкальные аналогии, чего ждать от БАТЭ: тоже рок-н-ролла, хард-рока, гранжа или классики?

— [Это будут] «Песняры» Мулявина — «Молодость моя, Белоруссия».

— Нет необходимости обязательно выигрывать в Норвегии.

— Я бы об этом вообще не говорил. Еще раз: закончена только первая часть противостояния. А расклады? Крамника и Гельфанда можно раскладывать, а здесь…

— В первые 20 минут каждого из таймов БАТЭ выглядел лучше, чем потом.

— Меня абсолютно это не беспокоит. Матч длится 90 минут, а все противостояние — 180. В соперниках — чемпион своей страны. За 20 минут нельзя снять все вопросы о результате, а можно снять только… Хотел привести плохой пример, но не буду.

Покидая зал для пресс-конференций, Бага обратился к супруге Евгения Яблонского телеведущей Кристине Козел, отметив, что «за 20 минут можно успеть снять только home video… Или трусы, или home video».

— Почему вы выбрали Чичкана для игры в воротах, а не Черника?

— Черник только вчера присоединился к нам. Перед подписанием контракта он имел небольшие проблемы со здоровьем и лечился. Тренировочной базы как таковой у него нет. Сейчас он готов тренироваться и набирать форму. У Чичкана же есть игровой тонус, что для вратаря очень важно, поэтому играл Антон.

— Может ли Чичкан стать основным вратарем БАТЭ?

— Может — как в клубе, так и в сборной Беларуси.

— В первом тайме БАТЭ создал несколько опасных моментов при стандартных положениях. Это что, «Русенборг» не так силен в этом компоненте?

— Америки вам не открою. Игра на стандартах — серьезное подспорье в современном футболе. Особенно когда у тебя есть такой исполнитель, как Стасевич. Мы старались по максимуму выжать из стандартов какие-то дивиденды. Получалось, держали оборону «Русенборга» в напряжении.

— Расскажите, как Стасевичу удается так здорово выступать?

— Белорусский футболист лидирует в рейтинге ассистентов , находится в топах. Нужно хвалить, ждать, работать, подталкивать молодежь к тому, чтобы были похожи на Стасевича, Драгуна, Глеба, Жевнова. Мы часто возносим непонятно кого, а когда наш что-то сделает, это или слабый соперник, или фонари. Мол, мы забиваем фонари! А надо говорить о мастерстве Игоря, его подготовке, питании, тренировочном процессе. Вот и все объяснение. Плюс он очень любит играть в футбол и выигрывать, любит забивать и делать передачи. Нет равнодушия.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Скавыш прошлую игру начинал как вингер, а потом стал центрфорвардом. Сегодня он снова играл в центре. Почему?

— Решили так, хотя это не новая позиция для него. Очень активно играют два крайних защитника «Русенборга» и оставляют свободные зоны за спиной. Макс хорошо действует на пространстве. Это очень быстрый футболист. Если же брать Туоминена, то до этого он сыграл с «Торпедо-БелАЗом» и «Пястом», начиная матчи на скамейке. Игровое время этих футболистов отличается.

— В Польше Мукам вышел на замену спасать и забивать, а сегодня его задачей также была игра в контратаке?

— Нет. Попросил замену Милич. Он провел объемную работу. Как вы видели, левый защитник «Русенборга» много играет на атаку, а Милич практически закрыл его. Его покидали силы, у «Русенборга» возникали шансы впереди. То есть то была замена по позиции. Когда футболист своим видом и на словах говорит о замене, лучше ее провести, чтобы не навредить. Неинтересно что-то говорю…

— Потеря Филипенко вас больше не беспокоит?

— Потерять такого футболиста — всегда проблема и беда. Тем более там не просто ушиб: потребовалось оперативное вмешательство. Необходимо длительное восстановление. Мы провели уже не первую игру с положительным исходом без него. Приходится справляться. Сегодня Егор был с нами в раздевалке. Прилетел и сразу из аэропорта прибыл на игру. Возраст у него шикарный, опыт — обалденный. Дай Бог, быстро восстановится. Это сумасшедший помощник.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Во время матча на «Борисов-Арене» погасла часть осветительных мачт. Что это?

— Про атмосферу на стадионе стоит отзываться только хвалебно. Пусть и погасло пару фонариков, здорово, что такие вечера случаются в Беларуси. Обалденная атмосфера. Огромное спасибо людям. За день-два появилось сообщение, что все билеты проданы, — мол, не приезжайте на машинах. Это фантастика! Вывеска кажется небольшой, но, думаю, через 25−30 лет, если встретимся, сможем за эту победу поднять бокальчик.

— Кто будет проставляться?

— Я найду пару копеек, не волнуйтесь. Смотря что покупать!

«Дома мы дадим рок-н-ролл»

— Это был матч с равными шансами на успех обеих команд, которые сильно хотели выиграть, — сказал Эйрик Хорнеланд. — Встреча была ответственной, как и наша следующая игра с БАТЭ.

— Удивлены тем, что «Русенборгу» удавалось контролировать мяч так долго?

— Нет. Мы знали, что БАТЭ хорошо действует в контратаках. В начале мы высоко поднимались, создавали моменты. В итоге мы довольны.

— При счете 1:2 вы все равно шли в атаку. Это совет бывшего тренера «Русенборга», который вы получили в разговоре с ним?

— Нет, это дело в нашем настрое. Мы создавали моменты, атаковали. Нам нужно еще лучше действовать перед воротами соперника. Дома мы дадим рок-н-ролл, чтобы пройти в следующий раунд квалификации.

— Вас не раздражает, что не сумели забить второй раз?

— Да, раздражает.

— Почему пропустили по одному быстрому голу в каждом из таймов? Вы что, спали?

— Да, в первые пятнадцать минут каждого из таймов не были готовы соревноваться на высоком международном уровне, однако затем поднимали темп.

— Был ли пенальти в ворота «Русенборга»?

— По-моему, это выглядит как пенальти.

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