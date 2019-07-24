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BMW поделилась первыми подробностями о Gran Coupe второй серии

24.07.2019 22:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приставкой Gran Coupe с 2012 года в модельном ряду BMW обозначаются автомобили с низким купеобразным четырех- или пятидверным кузовом. В нынешней гамме компании есть Gran Coupe четвертой серии, а совсем недавно дебютировала и «восьмерка» с такой приставкой. А на подходе — третья подобная машина.


Это Gran Coupe второй серии — седан, который составит конкуренцию новому Mercedes CLA. Сегодня BMW поделилась официальными снимками обклеенных пестрой камуфляжной пленкой прототипов будущей новинки, проходящих ездовые испытания. Платформу машина с внутренним индексом F44 разделит с новым хетчбэком первой серии — это значит, что базовые версии «двойки» получат передний привод, а полноприводной трансмиссией штатно станут оснащаться самые мощные модификации.


От «единички» Gran Coupe второй серии достанется и ездовая электроника нового поколения. Это, например, работающая в связке с системой стабилизации система ARB, которую сами разработчики окрестили «непосредственным ограничителем пробуксовки колес», а также технология BMW Performance Control, управляющая распределением крутящего момента по колесам для улучшения устойчивости и маневренности в поворотах.


Известно также, что на вершине гаммы будет версия M235i xDrive с двухлитровой турбо-«четверкой» мощностью 306 лошадиных сил. Кроме того, в BMW подтвердили дату премьеры младшего Gran Coupe — она состоится в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

 
 
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BMW обнародовала первые фотографии Gran Coupe второй серии - нового переднеприводного седана, который составит конкуренцию новому Mercedes CLA.
 
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