|
BMW поделилась первыми подробностями о Gran Coupe второй серии
Источник материала: Tut.by
Приставкой Gran Coupe с 2012 года в модельном ряду BMW обозначаются автомобили с низким купеобразным четырех- или пятидверным кузовом. В нынешней гамме компании есть Gran Coupe четвертой серии, а совсем недавно дебютировала и
Это Gran Coupe второй серии — седан, который составит конкуренцию новому Mercedes CLA. Сегодня BMW поделилась официальными снимками обклеенных пестрой камуфляжной пленкой прототипов будущей новинки, проходящих ездовые испытания. Платформу машина с внутренним индексом F44 разделит с
От «единички» Gran Coupe второй серии достанется и ездовая электроника нового поколения. Это, например, работающая в связке с системой стабилизации система ARB, которую сами разработчики окрестили «непосредственным ограничителем пробуксовки колес», а также технология BMW Performance Control, управляющая распределением крутящего момента по колесам для улучшения устойчивости и маневренности в поворотах.
Известно также, что на вершине гаммы будет версия M235i xDrive с двухлитровой турбо-«четверкой» мощностью 306 лошадиных сил. Кроме того, в BMW подтвердили дату премьеры младшего Gran Coupe — она состоится в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
BMW обнародовала первые фотографии Gran Coupe второй серии - нового переднеприводного седана, который составит конкуренцию новому Mercedes CLA.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)