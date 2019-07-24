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В Гродно Mazda въехала в киоск, возле которого стояли отец с дочерью: ребенок пострадал
Источник материала: Tut.by
24 июля около 19 часов на улице Томина в Гродно произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, пишет
Мужчина с ребенком стояли у киоска «Белсоюзпечать», когда неожиданно в них въехал автомобиль Mazda.
Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, не смогла пояснить, что произошло. Она находится в шоковом состоянии. По словам очевидцев, женщина хотела припарковаться, но, возможно, перепутала педали, и автомобиль продолжил движение прямо.
— Автомобиль Mazda наехал на девочку, вдавив ее в киоск. Шестилетнюю девочку забрала скорая, — рассказал сотрудник ГАИ.
У киоска повреждена витрина и разбита передняя стенка.
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- Автомобиль Mazda наехал на девочку, вдавив ее в киоск. Шестилетнюю девочку забрала скорая, - рассказал сотрудник ГАИ.
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