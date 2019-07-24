В Гродно Mazda въехала в киоск, возле которого стояли отец с дочерью: ребенок пострадал

Источник материала: Tut.by

24 июля около 19 часов на улице Томина в Гродно произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, пишет NewGrodno.by .



Фото: NewGrodno.by

Мужчина с ребенком стояли у киоска «Белсоюзпечать», когда неожиданно в них въехал автомобиль Mazda.

Женщина, которая находилась за рулем автомобиля, не смогла пояснить, что произошло. Она находится в шоковом состоянии. По словам очевидцев, женщина хотела припарковаться, но, возможно, перепутала педали, и автомобиль продолжил движение прямо.

— Автомобиль Mazda наехал на девочку, вдавив ее в киоск. Шестилетнюю девочку забрала скорая, — рассказал сотрудник ГАИ.

























У киоска повреждена витрина и разбита передняя стенка.