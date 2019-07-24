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БАТЭ выиграл у "Русенборга" — 2:1
Источник материала: Партизан
Футболисты борисовского БАТЭ выиграли у чемпиона норвегии клуба "Русенборг" — 2:1. Встреча состоялась 24 июля на "Борисов-Арене". Это был первый матч второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
БАТЭ — "Русенборг" / Дарья Бурякина, TUT.by
Первый гол уже на четвёртой минуте забил Игорь Стасевич. Однако на 25-й минуте Андерс Конрадсен восстановил равновесие. На перерыв команды ушли с ничьёй — 1:1.
Во второй половине встречи на 51-й минуте с подачи Стасевича гол забил Максим Скавыш. Этот мяч и принёс победу борисовской команде, пишет
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Футболисты борисовского БАТЭ выиграли у чемпиона норвегии клуба "Русенборг" — 2:1. Встреча состоялась 24 июля на "Борисов-Арене". Это был первый матч второго...
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